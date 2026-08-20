Lębork żegna ks. Rafała Cieszyńskiego. Wierni tłumnie przybyli do kościoła

Czwartkowa uroczystość rozpoczęła się o godz. 19 od procesji. W kościele ustawiona została trumna z ciałem zmarłego kapłana. W świątyni znajdują się członkowie rodziny proboszcza. Przybyli również mieszkańcy miasta i wierni związani z parafią pw. Miłosierdzia Bożego. Mszy przewodniczy ks. Tadeusz Drobinski, dziekan dekanatu lęborskiego.

Uczestnicy nabożeństwa przynoszą róże przewiązane czarnym kirem. Pojawiły się również czarne róże. Całej uroczystości towarzyszy atmosfera skupienia i refleksji.

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Ks. Rafał Cieszyński zmarł 17 sierpnia 2026 roku. Miał 53 lata i był proboszczem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lęborku.

Msza pogrzebowa rozpocznie się w piątek, 21 sierpnia, o godz. 11 w kościele pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Szymbarku. Będzie jej przewodniczył biskup pomocniczy Przemysław Szulc. Po liturgii kapłan zostanie pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.