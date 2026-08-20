Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Dla osób planujących spędzenie czwartkowego popołudnia na piasku płyną najlepsze możliwe informacje: na każdym z sopockich kąpielisk powiewa biała flaga. Warunki w Zatoce Gdańskiej są stabilne, a woda na całym odcinku plaży spełnia surowe normy sanitarne. Temperatura powietrza oraz wody wynosi dziś przyjemne 19°C. Choć wiatr wiejący z prędkością 6 m/s (około 4 stopni w skali Beauforta) może budować drobne fale, to sprzyja on żeglarzom i amatorom sportów wodnych, a plażowiczom zaleca się zabranie parawanów.

Oto szczegółowe zestawienie dostępnych kąpielisk w Sopocie i ich bieżących parametrów (stan na 20 sierpnia 2026 roku):

Sopot - 13-17: Kąpielisko w pełni otwarte. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 20.08.2026). Temperatura powietrza i wody wynosi 19°C, a wiatr wieje z prędkością 6 m/s.

Kąpielisko w pełni otwarte. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 20.08.2026). Temperatura powietrza i wody wynosi 19°C, a wiatr wieje z prędkością 6 m/s. Sopot - Łazienki Południowe I: Kąpielisko otwarte. Woda przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 13.08.2026, kolejne badanie zaplanowano na 25.08.2026). Temperatura powietrza i wody to 19°C, wiatr 6 m/s.

Kąpielisko otwarte. Woda przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 13.08.2026, kolejne badanie zaplanowano na 25.08.2026). Temperatura powietrza i wody to 19°C, wiatr 6 m/s. Sopot - Łazienki Południowe II: Kąpielisko otwarte i bezpieczne. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 20.08.2026). Temperatura powietrza i wody wynosi 19°C, prędkość wiatru to 6 m/s.

Kąpielisko otwarte i bezpieczne. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 20.08.2026). Temperatura powietrza i wody wynosi 19°C, prędkość wiatru to 6 m/s. Sopot-32A-33: Kąpielisko zaprasza do wody. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 20.08.2026). Temperatura powietrza 19°C, woda 19°C, wiatr 6 m/s.

Kąpielisko zaprasza do wody. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 20.08.2026). Temperatura powietrza 19°C, woda 19°C, wiatr 6 m/s. Sopot-K22: Pełna gotowość do kąpieli. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 20.08.2026). Temperatura powietrza i wody wynosi 19°C, prędkość wiatru to 6 m/s.

Pełna gotowość do kąpieli. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 20.08.2026). Temperatura powietrza i wody wynosi 19°C, prędkość wiatru to 6 m/s. Sopot-Kamienny Potok-Koliba: Kąpielisko otwarte. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 20.08.2026). Temperatura powietrza i wody to 19°C, wiatr wieje z prędkością 6 m/s.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Dobre wieści dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów – na żadnym z monitorowanych sopockich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Sopot pod tym względem pozostaje w tej chwili całkowicie wolny od problemów z toksycznymi glonami. Warto jednak pamiętać, że sytuacja w Bałtyku bywa dynamiczna i zależy od prądów wodnych oraz temperatury, dlatego ratownicy stale monitorują stan wody bezpośrednio przy plażach.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Sopocie to idealna okazja na połączenie relaksu na plaży z nadmorskim spacerem przy temperaturze powietrza sięgającej 22°C w najcieplejszym momencie dnia. Stabilne 19°C w wodzie gwarantuje orzeźwienie, a umiarkowany wiatr o sile 6 m/s stwarza świetne warunki do rekreacji. Pamiętać należy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku: zawsze trzeba sprawdzać kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników Sopockiego WOPR, którzy dbają o bezpieczeństwo na stanowiskach od rana do wieczora.

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