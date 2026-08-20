Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Juracie zapraszają

Osoby spędzające urlop w Juracie mają dziś powody do radości, ponieważ jedyne oficjalne kąpielisko w tej wypoczynkowej miejscowości jest w pełni dostępne dla plażowiczów. Choć woda o temperaturze 18°C może wydawać się nieco rześka, to słaby wiatr i spokojne morze stwarzają doskonałe warunki do bezpiecznej rekreacji.

**Kąpielisko Jurata Międzymorze** – **OTWARTE**. Temperatura powietrza wynosi **19°C**, natomiast wody **18°C**. Wiatr wieje z prędkością zaledwie **4 m/s**, co gwarantuje brak wysokich i niebezpiecznych fal. Ostatnie badanie jakości wody przeprowadzone 19 sierpnia potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli.

Sinice w Juracie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów glonów i bakterii. Na kąpielisku w Juracie nie odnotowano obecności sinic, a woda jest czysta i w pełni przejrzysta. Choć w niektórych rejonach Morza Bałtyckiego w sierpniu tradycyjnie pojawiają się doniesienia o uciążliwych zakwitach, w Juracie turyści mogą bez obaw cieszyć się bezpiecznym wejściem do wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Juracie sprzyja zarówno umiarkowanym kąpielom, jak i spacerom wzdłuż brzegu – temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody 18°C, co przy słabym wietrze o prędkości 4 m/s tworzy komfortowe warunki do wypoczynku. Niezależnie od sprzyjających prognoz, zawsze pamiętaj o kluczowej zasadzie bezpieczeństwa: przed wejściem do morza bezwzględnie sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza zgodę na kąpiel, natomiast czerwona to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody – zawsze bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników.

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