Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Kuźnicy zapraszają

Dla osób spędzających urlop na Półwyspie Helskim nadeszły doskonałe wiadomości. Jedyne oficjalnie monitorowane kąpielisko w tej miejscowości jest w pełni dostępne dla spragnionych wodnych atrakcji:

Kąpielisko Kuźnica Szkoła: woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli (ocena z 19 sierpnia), a na maszcie nie powiewa czerwona flaga, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone i bezpieczne.

Warunki sprzyjają spacerom oraz spokojnej rekreacji. Prędkość wiatru wynosi zaledwie 4 m/s, co gwarantuje brak uciążliwych, wysokich fal i bardzo spokojną taflę wody.

Sinice w Kuźnicy? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się uciążliwych organizmów i zanieczyszczeń biologicznych napływają bardzo dobre wieści. Na monitorowanym kąpielisku w Kuźnicy nie odnotowano obecności sinic ani innych niepokojących zakwitów. Choć w sąsiednich kurortach, takich jak Jastarnia, sanepid musiał interweniować i zamknąć wybrane plaże ze względu na obecność bakterii Escherichia coli, w Kuźnicy woda pozostaje czysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Warto jednak zachować czujność, gdyż sytuacja w Zatoce Puckiej z racji jej specyfiki potrafi dynamicznie się zmieniać pod wpływem prądów morskich.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Kuźnicy są rześkie, ale sprzyjające rekreacji. Temperatura powietrza wynosi 19°C, natomiast woda w Bałtyku ma 18°C. Choć nie są to upalne tropiki, spokojne morze i łagodny wiatr tworzą idealny klimat do aktywnego wypoczynku i spacerów. Niezależnie od panujących warunków, złotą zasadą bezpiecznego wypoczynku jest stała czujność – zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić barwę flagi wywieszonej przez ratowników i bezwzględnie stosować się do ich komunikatów.

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