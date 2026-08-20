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Gdzie można się kąpać w Jastarni? Lista otwartych plaż
Dla wszystkich, którzy chcą schłodzić się w morzu, mamy dobre wiadomości – dwa miejskie kąpieliska są w pełni bezpieczne i zapraszają wczasowiczów. Ostatnie badania potwierdziły, że jakość wody jest bez zarzutu:
- Kąpielisko Jastarnia Leśna – woda jest tutaj przydatna do kąpieli, a pomiary wskazują na temperaturę powietrza wynoszącą 19°C oraz temperaturę wody na poziomie 18°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s.
- Kąpielisko Jastarnia Ogrodowa – to drugie bezpieczne miejsce na mapie Jastarni. Warunki są identyczne: przyjemne 19°C w powietrzu, 18°C w wodzie oraz spokojny wiatr o sile 4 m/s.
Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Jastarni
Z powodu przekroczenia norm mikrobiologicznych, a dokładnie wykrycia bakterii Escherichia coli, Sanepid podjął decyzję o tymczasowym zamknięciu dwóch popularnych kąpielisk. Wprowadzono tam bezwzględny zakaz wchodzenia do wody ze względów bezpieczeństwa:
- Kąpielisko Jastarnia Nadmorska-Plażowa – wywieszono tu czerwoną flagę, a powodem decyzji jest skażenie bakteriologiczne. Choć pogoda zachęca (powietrze 19°C, woda 18°C, wiatr 4 m/s), kąpiel jest surowo zabroniona.
- Kąpielisko Jastarnia Zdrojowa – tutaj również obowiązuje czerwona flaga z powodu skażenia bakteriologicznego. Warunki atmosferyczne są stabilne (powietrze 19°C, woda 18°C, wiatr 4 m/s), jednak ze względu na stan wody musimy zrezygnować z wchodzenia do morza.
Sinice w Jastarni? Sprawdzamy sytuację
Choć wysokie letnie temperatury w innych częściach sezonu sprzyjały powstawaniu niebezpiecznych zakwitów, tym razem mamy pomyślne wieści. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastarni nie odnotowano zakwitu sinic. Powodem zamknięcia części plaż są wyłącznie parametry mikrobiologiczne, a nie toksyczne glony czy bakterie fotosyntetyzujące. Oznacza to, że na otwartych kąpieliskach możemy cieszyć się czystą i wolną od sinic wodą.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Warunki pogodowe w Jastarni są stabilne, choć umiarkowane – termometry wskazują 19°C w cieniu, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością 4 m/s stwarza dobre warunki do wypoczynku na piasku. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze sprawdzajmy kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz, którego przestrzeganie chroni nasze zdrowie.