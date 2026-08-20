Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają

Dziś na plażowiczów czeka wyjątkowo spokojny dzień nad Zatoką Gdańską. Brak wiatru sprawia, że tafla wody jest gładka, a brak fal stwarza doskonałe warunki do bezpiecznej rekreacji. Na wszystkich plażach temperatura wody wynosi przyjemne 19°C, co oznacza, że jest ona cieplejsza niż powietrze, które osiąga dziś 18°C. Wszystkie oficjalne kąpieliska pomyślnie przeszły kontrole sanitarne, a woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badania zaplanowano na 21 sierpnia, co daje plażowiczom pełną gwarancję bezpieczeństwa.

Oto szczegółowy wykaz miejsc, w których można dziś bezpiecznie korzystać z uroków morza:

Gdańsk Stogi: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 18°C , wody 19°C , a prędkość wiatru to 0 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , wody , a prędkość wiatru to . Woda jest przydatna do kąpieli. Gdańsk Jelitkowo: Kąpielisko jest otwarte . Powietrze ma 18°C , woda 19°C , wiatr 0 m/s . Brak jakichkolwiek przeciwwskazań do kąpieli.

Kąpielisko jest . Powietrze ma , woda , wiatr . Brak jakichkolwiek przeciwwskazań do kąpieli. Gdańsk Orle: Kąpielisko na Wyspie Sobieszewskiej jest otwarte . Warunki są stabilne: temperatura powietrza to 18°C , wody 19°C , wiatr 0 m/s .

Kąpielisko na Wyspie Sobieszewskiej jest . Warunki są stabilne: temperatura powietrza to , wody , wiatr . Molo Gdańsk Brzeźno: Kąpielisko przy molo zaprasza – jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 18°C , wody 19°C , a wiatr osiąga 0 m/s .

Kąpielisko przy molo zaprasza – jest . Temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr osiąga . Hallera Gdańsk Brzeźno: Kąpielisko jest otwarte. Parametry są identyczne: powietrze 18°C, woda 19°C i bezwietrzna aura (0 m/s).

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Dla osób obawiających się nagłego pokrzyżowania urlopowych planów są to doskonałe wieści – na gdańskich kąpieliskach nie odnotowano obecnie żadnych zakwitów toksycznych sinic. Woda pozostaje czysta i przejrzysta, a sanepid potwierdza jej wysoką jakość we wszystkich monitorowanych punktach. Choć wysokie temperatury w pełni lata sprzyjają rozwojowi cyjanobakterii, tym razem prądy morskie i sprzyjająca aura sprawiają, że gdańskie wybrzeże jest wolne od uciążliwych zakazów kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem stabilnej i słonecznej pogody. Przy bezwietrznej aurze (0 m/s), temperaturze powietrza wynoszącej 18°C oraz wody osiągającej przyjemne 19°C, warunki do rekreacji są optymalne. Choć woda jest bezpieczna i zachęca do kąpieli, zawsze należy pamiętać o podstawowej zasadzie bezpieczeństwa: przed wejściem na piasek należy sprawdzić kolor flagi na wieży ratowniczej. Biała flaga to zielone światło dla bezpiecznej zabawy, natomiast czerwona bezwzględnie zakazuje wchodzenia do wody. Słuchanie poleceń ratowników, którzy dbają o bezpieczeństwo na plażach, to klucz do udanego i spokojnego wypoczynku nad polskim morzem.

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