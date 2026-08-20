Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łebie dziś zamknięte

Czerwone flagi powiewają na całym miejskim wybrzeżu. Ratownicy podjęli bezwzględną decyzję o zakazie kąpieli z powodu skrajnie niebezpiecznych warunków fizycznych panujących w morzu. Choć woda pod względem sanitarnym jest czysta, to żywioł uniemożliwia bezpieczną rekreację. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o zamkniętych kąpieliskach:

Kąpielisko przy plaży A w Łebie – ZAMKNIĘTE . Powód: wysoka fala oraz silny prąd wsteczny. Temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody to również 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s.

– . Powód: wysoka fala oraz silny prąd wsteczny. Temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody to również 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Kąpielisko przy plaży B w Łebie – ZAMKNIĘTE . Powód: wysoka fala oraz silny prąd wsteczny. Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 19°C, a wiatr osiąga prędkość 4 m/s.

– . Powód: wysoka fala oraz silny prąd wsteczny. Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 19°C, a wiatr osiąga prędkość 4 m/s. Kąpielisko przy plaży C w Łebie – ZAMKNIĘTE. Powód: wysoka fala oraz silny prąd wsteczny. Temperatura powietrza to 19°C, temperatura wody 19°C, prędkość wiatru wynosi 4 m/s.

Wszystkie pomiary zostały zaktualizowane 20 sierpnia 2026 roku. Choć wiatr o prędkości 4 m/s na plaży może wydawać się umiarkowany, to falowanie uderzające w brzeg generuje potężne cofki i prądy wsteczne, które potrafią wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów bakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 13 sierpnia 2026 roku, potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli pod względem mikrobiologicznym i sanitarnym. Obecne zamknięcie plaż ma charakter wyłącznie prewencyjny i wynika bezpośrednio z trudnych warunków hydrometeorologicznych oraz silnego falowania. Gdy tylko morze się uspokoi, woda będzie całkowicie bezpieczna dla wczasowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Łebie przynosi wyrównane temperatury – zarówno powietrze, jak i woda w Bałtyku mają po 19°C. Północno-zachodni wiatr o prędkości 4 m/s i dynamiczne zmiany frontowe wpływają jednak na gwałtowne zachowanie fal. Złota zasada każdego plażowicza na dziś brzmi: czerwona flaga oznacza absolutny zakaz wchodzenia do wody. Prądy wsteczne są niewidoczne z brzegu, a walka z nimi niemal zawsze kończy się tragicznie. Zachowajmy rozsądek, spędźmy ten dzień na spacerach lub bezpiecznym odpoczynku na piasku i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników pracujących na stanowiskach.

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