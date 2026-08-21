W Gdyni powstaje nowy drapacz chmur

SKYCITY realizowane jest przy skrzyżowaniu ul. Kieleckiej z Drogą Gdyńską, na terenie o powierzchni blisko 2 hektarów. Docelowo kompleks ma zaoferować około 50 tys. mkw. powierzchni użytkowej.

Projekt przewiduje cztery budynki. Trzy z nich będą mieszkalne, a jeden zostanie przeznaczony na biura. Najwyższy z obiektów będzie miał 35 kondygnacji i sięgnie 120 metrów. Ma stać się jednym z najwyższych budynków mieszkalnych w Polsce.

Pierwszy budynek już rośnie

W ramach pierwszego etapu powstaje 17-kondygnacyjny budynek z 93 apartamentami. Lokale mają powierzchnię od około 40 do blisko 162 mkw. Deweloper zaplanował także lokale usługowe, które mają być przystosowane m.in. do działalności gastronomicznej. Zakończenie pierwszego etapu zaplanowano na II kwartał 2028 roku.

Za najdroższy apartament trzeba zapłacić prawie 6 mln zł

Ceny w inwestycji robią wrażenie. Najdroższy apartament kosztuje obecnie prawie 6 mln zł. Lokal ma ponad 138 mkw. i znajduje się na najwyższej kondygnacji pierwszego budynku. Dla porównania, najtańszy z dostępnych apartamentów ma około 40 mkw. i kosztuje ponad 870 tys. zł.

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SKY CITY Gdynia

Jednym z największych atutów inwestycji ma być lokalizacja oraz widok. SKYCITY powstaje w pobliżu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, a z wyższych kondygnacji mają rozciągać się panoramy Gdyni, terenów zielonych i morza.

Dodatkowo w pierwszym budynku zaplanowano nie tylko mieszkania. Do dyspozycji mieszkańców ma być m.in. sala klubowa z tarasem oraz strefa wellness. Za projekt architektoniczny odpowiada Grupa 5 Architekci, która została wyłoniona w międzynarodowym konkursie.