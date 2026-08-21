Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Aktualne dane potwierdzają, że oficjalnie monitorowane kąpielisko w tej urokliwej miejscowości jest w pełni dostępne dla spragnionych wody i słońca wczasowiczów. Na plaży nie obowiązują dziś żadne ograniczenia.

Chałupy – wejście na plażę nr 21 – kąpielisko jest OTWARTE. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 19°C, a woda w Bałtyku osiągnęła niemal równą jej temperaturę 18°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal. Ostatnia ocena stanu wody z 19 sierpnia 2026 roku potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do bezpiecznej kąpieli.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów spędzających urlop nad polskim morzem w drugiej połowie sierpnia, zakwity sinic są prawdziwym utrapieniem. Mamy jednak doskonałe wieści dla osób przebywających w Chałupach. Na monitorowanym kąpielisku Chałupy – wejście na plażę nr 21 nie stwierdzono obecności tych niebezpiecznych mikroorganizmów. Woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie bezpieczna pod kątem sanitarnym, co czyni dzisiejszy dzień idealnym na relaks w wodzie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, piątek, 21 sierpnia przynosi w Chałupach bardzo stabilną i sprzyjającą wypoczynkowi aurę. Choć temperatura powietrza (19°C) oraz wody (18°C) mogą wydawać się rześkie, brak silnego wiatru (tylko 2 m/s) sprawia, że temperatura odczuwalna jest bardzo komfortowa. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek nad wodą zawsze zależy od naszej odpowiedzialności. Złota zasada każdego plażowicza to bezwzględne przestrzeganie oznaczeń flagowych na kąpieliskach oraz stosowanie się do poleceń czuwających na miejscu ratowników wodnych. Przed wejściem do morza zawsze upewnij się, jaka flaga powiewa nad stanowiskiem ratowniczym.

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