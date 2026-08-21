Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie i Chłapowie zapraszają

Dla wszystkich tych, którzy planowali spędzić piątek nad brzegiem morza, mamy doskonałe informacje. Wszystkie monitorowane kąpieliska w rejonie Władysławowa i sąsiadującego z nim Chłapowa są dziś w pełni otwarte dla plażowiczów. Morze jest wyjątkowo spokojne, a wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s sprawia, że na plażach panują niemal bezwietrzne, komfortowe warunki. Turyści tłumnie korzystają z doskonałej aury, wypełniając nadmorskie brzegi.

Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk wraz z aktualnymi parametrami odnotowanymi 21 sierpnia:

Władysławowo – wejście na plażę nr 10: kąpielisko otwarte, temperatura powietrza wynosi 23°C , a wody 18°C . Stan czystości wody został oceniony pomyślnie 19 sierpnia.

kąpielisko otwarte, temperatura powietrza wynosi , a wody . Stan czystości wody został oceniony pomyślnie 19 sierpnia. Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): kąpielisko otwarte, z nieco rześkim powietrzem o temperaturze 21°C i wodą o temperaturze 18°C . Ostatnia ocena jakości wody z 19 sierpnia potwierdza jej przydatność do kąpieli.

kąpielisko otwarte, z nieco rześkim powietrzem o temperaturze i wodą o temperaturze . Ostatnia ocena jakości wody z 19 sierpnia potwierdza jej przydatność do kąpieli. Władysławowo – wejście na plażę nr 4: kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza to stabilne 23°C , natomiast wody 18°C . Ostatnie badanie wody miało miejsce 19 sierpnia.

kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza to stabilne , natomiast wody . Ostatnie badanie wody miało miejsce 19 sierpnia. Władysławowo – wejście na plażę nr 6: kąpielisko otwarte. Zmierzone parametry to 23°C w cieniu oraz 18°C w falach Bałtyku. Woda została oceniona jako przydatna 19 sierpnia.

kąpielisko otwarte. Zmierzone parametry to w cieniu oraz w falach Bałtyku. Woda została oceniona jako przydatna 19 sierpnia. Władysławowo – wejście na plażę nr 9: kąpielisko otwarte. Powietrze nagrzało się do 23°C , woda ma tradycyjnie 18°C . Woda pozostaje przydatna do kąpieli według oceny z 5 sierpnia.

kąpielisko otwarte. Powietrze nagrzało się do , woda ma tradycyjnie . Woda pozostaje przydatna do kąpieli według oceny z 5 sierpnia. Chłapowo – wejście na plażę nr 12: kąpielisko otwarte. Przyjemna temperatura powietrza wynosi 22°C , a orzeźwiająca woda o temperaturze 18°C gwarantuje udany odpoczynek. Badanie czystości z 19 sierpnia potwierdziło świetne warunki.

kąpielisko otwarte. Przyjemna temperatura powietrza wynosi , a orzeźwiająca woda o temperaturze gwarantuje udany odpoczynek. Badanie czystości z 19 sierpnia potwierdziło świetne warunki. Chłapowo – wejście na plażę nr 14: kąpielisko otwarte. Słupki termometrów wskazują 22°C, a temperatura wody w strefie przybrzeżnej wynosi 18°C. Stan wody zweryfikowano pomyślnie 19 sierpnia.

Na każdym z wyżej wymienionych kąpielisk powiewa dziś biała flaga, co oznacza pełne bezpieczeństwo i zielone światło dla wszystkich amatorów morskich kąpieli.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Jednym z największych letnich koszmarów urlopowiczów nad Bałtykiem jest nagły zakwit sinic, który potrafi z dnia na dzień zamknąć nawet najpiękniejsze plaże. Mamy jednak świetną wiadomość dla wszystkich wypoczywających w tym regionie: na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz w Chłapowie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania czystości wody, przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny, jednoznacznie potwierdzają, że woda jest w pełni bezpieczna i wolna od toksycznych zakwitów bakteriologicznych. Można bez obaw korzystać z uroków letniego Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem umiarkowanie ciepłej, typowo letniej aury. Temperatura powietrza oscyluje w granicach 21°C – 23°C, co w połączeniu z niemal całkowitym brakiem silniejszego wiatru (zaledwie 1 m/s) stwarza doskonałe warunki do opalania i plażowania. Temperatura wody w Bałtyku wynosi stabilne 18°C – choć dla niektórych może wydawać się orzeźwiająca, przy spokojnej tafli morza zapewnia doskonałe schłodzenie w cieplejszych momentach dnia.

Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności. Warunki pogodowe na morzu potrafią zmienić się gwałtownie, dlatego złotą zasadą każdego plażowicza jest bezwzględne stosowanie się do koloru flagi wywieszonej przez ratowników WOPR oraz ich bezpośrednich komunikatów. Biała flaga to zaproszenie do bezpiecznej zabawy, natomiast czerwona bezwzględnie zabrania wchodzenia do wody – niezależnie od tego, jak spokojna może wydawać się tafla z brzegu. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, by powrót z wakacji przyniósł wyłącznie miłe wspomnienia.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie