Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Plażowicze w Rewie mogą dziś bez przeszkód korzystać z uroków obu stron Cypla Rewskiego. Dzięki stabilnej i spokojnej pogodzie, woda w obu zatokach jest niezwykle łagodna, co stwarza wyśmienite warunki do bezpiecznej kąpieli oraz uprawiania sportów wodnych, z których słynie ta okolica. Na obu monitorowanych kąpieliskach powiewają dziś białe flagi, co oznacza brak jakichkolwiek zakazów i ograniczeń.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C , natomiast woda w zatoce osiągnęła temperaturę 19°C . Wiatr jest niemal nieodczuwalny, wiejąc z prędkością zaledwie 1 m/s . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdza, że jest ona przydatna do kąpieli .

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi przyjemne , natomiast woda w zatoce osiągnęła temperaturę . Wiatr jest niemal nieodczuwalny, wiejąc z prędkością zaledwie . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdza, że jest ona . Rewa od strony Zatoki Puckiej: To kąpielisko również pozostaje otwarte dla odwiedzających. Warunki są identyczne jak po drugiej stronie cypla – temperatura powietrza to 20°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli.

Tak sprzyjające parametry to świetna okazja, by spędzić cały dzień na plaży, tym bardziej że Rewa z roku na rok staje się bezpieczniejszym i lepiej zagospodarowanym kurortem, m.in. dzięki sukcesywnie realizowanym inwestycjom chroniącym tutejszy brzeg przed sztormami i podnoszeniem się poziomu wód.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się sezonowych zakwitów sinic, które w upalne dni potrafią nagle uprzykrzyć pobyt nad Bałtykiem. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewie nie odnotowano obecności sinic. Woda w rejonie zarówno Zatoki Puckiej, jak i Gdańskiej jest przejrzysta, czysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia plażowiczów. Służby sanitarne na bieżąco monitorują stan wody, a brak czerwonych flag na masztach ratowniczych potwierdza, że możemy bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami. Warto jednak pamiętać, że sytuacja hydrologiczna bywa zmienna i prądy morskie potrafią szybko przemieścić skupiska bakterii, dlatego przed wejściem do wody zawsze należy upewnić się, czy sytuacja nie uległa zmianie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Rewie to prawdziwy prezent dla miłośników spokojnego wypoczynku – temperatura powietrza na poziomie 20°C oraz wody wynosząca 19°C, połączone z minimalnym wiatrem o prędkości 1 m/s, gwarantują komfortowy relaks na piasku. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze zwracaj uwagę na komunikaty ratowników i kolor flagi na kąpielisku. Nawet przy najpiękniejszej pogodzie i braku fal, bezpieczeństwo własne oraz naszych bliskich powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Przestrzeganie zaleceń tutejszych służb ratunkowych to gwarancja udanego i w pełni bezpiecznego urlopu.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie