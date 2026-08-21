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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają
Warunki na gdyńskim wybrzeżu są dziś wyjątkowo sprzyjające. Dzięki minimalnemu wiatrowi i spokojnej tafli wody, na wszystkich plażach powiewają białe flagi, co oznacza pełne pozwolenie na kąpiel. Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwa liczący ponad 30 osób zespół profesjonalnych ratowników wyposażony w specjalistyczny sprzęt ratunkowy. Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk:
- Gdynia Babie Doły: Najcieplejsze miejsce na lądzie – temperatura powietrza wynosi aż 24°C. Woda ma rześkie 18°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Jakość wody została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli.
- Gdynia Redłowo: Tutaj również można liczyć na przyjemne ciepło z temperaturą powietrza 23°C. Bałtyk ogrzał się tu do 19°C, przy spokojnym wietrze wynoszącym 1 m/s.
- Gdynia Orłowo: Termometry na plaży wskazują 20°C, natomiast woda ma bardzo przyjazne 19°C. Warunki wiatrowe są stabilne (1 m/s), a malownicza plaża kusi idealną aurą. Osoby z niepełnosprawnościami mogą tu dodatkowo skorzystać ze specjalnych udogodnień.
- Gdynia Śródmieście: Serce miasta wita plażowiczów temperaturą powietrza na poziomie 20°C oraz najcieplejszą dziś wodą o temperaturze 20°C. Przy wietrze rzędu 1 m/s to doskonałe miejsce na popołudniowy relaks. Kąpielisko to jest w pełni dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością.
Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację
Dla wszystkich planujących orzeźwiającą kąpiel mamy świetną wiadomość: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdyni nie odnotowano dziś obecności sinic. Ostatnie badania laboratoryjne przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają, że woda na plażach Babie Doły, Śródmieście, Redłowo oraz Orłowo jest w pełni bezpieczna i wolna od toksycznych zakwitów. Choć na początku sierpnia na plaży w Redłowie obowiązywał chwilowy zakaz kąpieli z powodu obecności tych mikroorganizmów, sytuacja szybko wróciła do normy i obecnie woda jest krystalicznie czysta. Ze spokojną głową można zatem korzystać z letniej aury, pamiętając jednak o stałym obserwowaniu stanu wody bezpośrednio przed wejściem na plażę.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem niemal bezwietrznej i słonecznej aury, z temperaturami powietrza wahającymi się od 20°C do 24°C oraz wodą w Bałtyku osiągającą nawet 20°C. Chociaż w ciągu dnia warunki są idealne, synoptycy IMGW ostrzegają, że w nocy nad regionem mogą pojawi się burze z silnym wiatrem, dlatego wieczorne plany warto dostosować do zmieniającej się sytuacji. Bez względu na to, jak zachęcająco wygląda morze, pamiętaj o złotej zasadzie plażowicza: zawsze przed wejściem do wody sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności!