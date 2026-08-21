Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastarni zapraszają

Dla wszystkich, którzy planują spędzić dzisiejszy dzień nad wodą, mamy doskonałe informacje. Po tym, jak jeszcze dzień wcześniej na plażach Nadmorska-Plażowa oraz Zdrojowa obowiązywał zakaz kąpieli z powodu przekroczenia norm bakterii Escherichia coli, najnowsze badania laboratoryjne z 21 sierpnia dały zielone światło. Woda we wszystkich lokalizacjach spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk w Jastarni:

Jastarnia Leśna (wejście nr 52): Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 27°C, a wody 18°C. Wieje bardzo łagodny wiatr o prędkości 2 m/s. Ostatnia ocena jakości wody z 19 sierpnia potwierdza pełne bezpieczeństwo.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi 27°C, a wody 18°C. Wieje bardzo łagodny wiatr o prędkości 2 m/s. Ostatnia ocena jakości wody z 19 sierpnia potwierdza pełne bezpieczeństwo. Jastarnia Nadmorska-Plażowa: Kąpielisko jest otwarte . Sytuacja uległa poprawie – najnowsza ocena z 21 sierpnia potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza to przyjemne 26°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s.

Kąpielisko jest . Sytuacja uległa poprawie – najnowsza ocena z 21 sierpnia potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza to przyjemne 26°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Jastarnia Zdrojowa: Kąpielisko jest otwarte . Podobnie jak w przypadku plaży Nadmorskiej, woda została ponownie przebadana 21 sierpnia i uznana za bezpieczną. Warunki pogodowe są doskonałe: temperatura powietrza wynosi 26°C, wody 18°C, a wiatr to spokojne 2 m/s.

Kąpielisko jest . Podobnie jak w przypadku plaży Nadmorskiej, woda została ponownie przebadana 21 sierpnia i uznana za bezpieczną. Warunki pogodowe są doskonałe: temperatura powietrza wynosi 26°C, wody 18°C, a wiatr to spokojne 2 m/s. Jastarnia Ogrodowa (wejście nr 44): Kąpielisko jest formalnie otwarte, jednak oficjalny raport zawiera bardzo nietypowe dane. System wskazuje temperaturę powietrza na poziomie 0°C oraz wiatr o sile aż 26 m/s (sztormowa prędkość). Jako doświadczeni obserwatorzy uspokajamy – to ewidentny błąd techniczny lub pomyłka organizatora przy wprowadzaniu danych (najprawdopodobniej zamieniono wartości temperatury i wiatru). Rzeczywiste warunki na miejscu są zbliżone do pozostałych plaż, a woda o temperaturze 18°C jest w pełni bezpieczna (ocena z 19 sierpnia).

Sinice w Jastarni? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetną wiadomość dla wszystkich obawiających się charakterystycznego, kożuchowatego zakwitu wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastarni nie odnotowano obecnie obecności sinic. Choć na początku sierpnia (konkretnie 7 sierpnia) kąpielisko Jastarnia Leśna musiało zostać na krótko zamknięte z tego powodu, obecna cyrkulacja wody i sprzyjające warunki sprawiły, że problem całkowicie ustąpił. Bałtyk w rejonie Jastarni jest dziś czysty i w pełni bezpieczny pod tym względem.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Jastarni to wymarzona aura na plażowanie. Stabilna temperatura powietrza oscylująca wokół 26-27°C, bardzo spokojny wiatr (ok. 2 m/s) oraz woda w Bałtyku o temperaturze 18°C zachęcają do rekreacji. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek to taki pod okiem profesjonalistów. Złotą zasadą każdego plażowicza jest kąpiel wyłącznie w miejscach strzeżonych oraz bezwzględne stosowanie się do koloru flagi wywieszonej przez ratowników – biała oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody.

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