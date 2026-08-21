Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają

Służby ratownicze sprawnie odgrodziły zanieczyszczenia w porcie zaporą przeciwolejową, dzięki czemu incydent ten w żaden sposób nie wpłynął na czystość wód na otwartym morzu. Wszystkie trzy oficjalne kąpieliska są dziś otwarte i bezpieczne dla wczasowiczów. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Kąpielisko przy plaży A w Łebie: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura wody wynosi 19°C , a powietrza 20°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 3 m/s , co oznacza brak uciążliwych fal.

Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura wody wynosi , a powietrza . Wiatr wieje z prędkością zaledwie , co oznacza brak uciążliwych fal. Kąpielisko przy plaży "B" w Łebie: Warunki są identyczne i niezwykle zachęcające. Temperatura powietrza to 20°C , natomiast wody 19°C . Słaby wiatr o sile 3 m/s gwarantuje spokojne i bezpieczne warunki w strefie przybrzeżnej.

Warunki są identyczne i niezwykle zachęcające. Temperatura powietrza to , natomiast wody . Słaby wiatr o sile gwarantuje spokojne i bezpieczne warunki w strefie przybrzeżnej. Kąpielisko przy plaży C w Łebie: Również ta plaża jest w pełni gotowa na przyjęcie urlopowiczów. Zarówno temperatura powietrza (20°C), jak i wody (19°C) oraz minimalny wiatr (3 m/s) zapewniają komfortowy relaks.

Ostatnia oficjalna ocena jakości wody dla wszystkich tych miejsc została przeprowadzona 13 sierpnia 2026 roku i potwierdziła jej doskonały stan sanitarny.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się sezonowych zakwitów są znakomite wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest przejrzysta, wolna od toksycznych glonów i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Służby sanitarne stale trzymają rękę na pulsie, więc można bez obaw korzystać z uroków bałtyckiej wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Łebie sprzyja spokojnemu, rekreacyjnemu wypoczynkowi – lekki wiatr o prędkości 3 m/s i przyjemne 20°C stwarzają dobre warunki na plażach. Choć warunki są dziś wyjątkowo łaskawe, pamiętajcie o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: zawsze sprawdzajcie kolor flagi na stanowisku ratowniczym przed wejściem do wody i bezwzględnie stosujcie się do poleceń ratowników WOPR. Bezpieczeństwo nad wodą jest zawsze na pierwszym miejscu!

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