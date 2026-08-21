Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Juracie zapraszają

Dla wszystkich, którzy spędzają urlop na Półwyspie Helskim, mamy doskonałe informacje – w Juracie panuje dziś prawdziwa sielanka. Podczas gdy sąsiednie kąpieliska Jastarnia Nadmorska-Plażowa oraz Jastarnia Zdrojowa zostały zamknięte z powodu przekroczenia norm bakterii Escherichia coli, plaża w Juracie jest w pełni bezpieczna i otwarta dla turystów. Na miłośników morskich kąpieli czeka idealna, spokojna aura – wiatr niemal całkowicie ucichł, co sprzyja leniwemu plażowaniu.

Oto szczegółowy raport z jedynego oficjalnego kąpieliska w mieście:

Kąpielisko Jurata Międzymorze – OTWARTE. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli (badanie z dnia 19 sierpnia). Na plaży panują znakomite warunki: temperatura powietrza wynosi aż 26°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C. Delikatny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że na morzu panuje niemal bezwietrzna flauta.

Dzięki tak stabilnej pogodzie Jurata staje się dzisiaj bezkonkurencyjną oazą spokoju i najlepszym adresem na bezpieczny relaks w wodzie na całym Półwyspie Helskim.

Sinice w Juracie? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetną wiadomość dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które potrafią popsuć wakacyjne plany. Na monitorowanym kąpielisku w Juracie nie odnotowano obecności sinic. Choć wysokie temperatury w sierpniu sprzyjają rozwojowi tych mikroorganizmów w Bałtyku, to w tym rejonie woda pozostaje czysta i przejrzysta. Możecie bez obaw korzystać z uroków tutejszej plaży.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 21 sierpnia w Juracie oferuje nam klasyczne, upalne lato: 26°C w cieniu, wodę o temperaturze 18°C oraz minimalny wiatr 2 m/s. Choć dzisiejsze warunki sprzyjają beztrosce, zawsze pamiętajcie o złotej zasadzie bezpiecznego plażowania. Przed wejściem do wody bezwzględnie sprawdźcie kolor flagi na stanowisku ratowników – biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Słuchajcie poleceń ratowników, którzy dbają o Wasze bezpieczeństwo na posterunku.

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