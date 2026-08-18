Sinice Gdynia. Czy w Gdyni można się kąpać 18.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-18 10:26

Po pełnym emocji weekendzie z widowiskową paradą morską z okazji Święta Wojska Polskiego oraz w trakcie przygotowań do Letnich Urodzin Gdyni, wtorek, 18 sierpnia, przynosi plażowiczom spokojny dzień na wybrzeżu. Choć temperatura powietrza jest nieco niższa, to wyjątkowo słaby wiatr sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi nad wodą. Wszystkie cztery strzeżone kąpieliska w mieście są dziś w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie amatorów morskich kąpieli.

Wieża ratownicza z białą flagą na plaży w Gdyni. O czystej wodzie bez sinic przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Gdynia. Czy w Gdyni można się kąpać 18.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Warunki na gdyńskich plażach są dziś wyjątkowo stabilne. Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s) Bałtyk jest spokojny niczym jezioro, co stwarza doskonałe warunki do pływania. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

  • Gdynia Śródmieście: To dziś najcieplejsze miejsce do kąpieli – temperatura wody wynosi tu aż 20°C, przy temperaturze powietrza 17°C. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli, a na plaży nie ma żadnych ograniczeń.
  • Gdynia Redłowo: Temperatura wody osiąga przyjemne 19°C, natomiast powietrze nagrzało się do 18°C. Bezpieczeństwo kąpieli potwierdzają badania czystości wody.
  • Gdynia Orłowo: Malownicze kąpielisko w sąsiedztwie klifu oferuje wodę o temperaturze 19°C i temperaturę powietrza na poziomie 17°C. Warunki są idealne do rekreacji.
  • Gdynia Babie Doły: Na najbardziej wysuniętej na północ plaży zarówno woda, jak i powietrze mają dziś równo po 18°C. Brak silnego wiatru sprawia, że odczuwalna temperatura jest bardzo przyjemna.

Wszystkie powyższe kąpieliska są strzeżone przez ratowników, a brak wywieszonych czerwonych flag oznacza zielone światło dla wszystkich, którzy chcą schłodzić się w morskich falach.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwego zakwitu cyjanobakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdyni nie odnotowano obecności sinic, a woda we wszystkich lokalizacjach jest całkowicie czysta i przydatna do kąpieli. Choć na początku sierpnia na plaży w Redłowie pojawiły się przejściowe problemy z zakwitem, sanepid szybko cofnął zakazy po kolejnych badaniach wykazujących pełne bezpieczeństwo wody. Obecnie w całym pasie Zatoki Gdańskiej sytuacja jest stabilna, a turyści mogą bez obaw korzystać z uroków lata.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 18 sierpnia w Gdyni przynosi umiarkowane temperatury powietrza w granicach 17–18°C, lecz nadrabia to niezwykle ciepłą jak na tę porę roku wodą, której temperatura waha się od 18°C do 20°C. Praktycznie bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s) gwarantuje brak wysokich fal i bezpieczne wejście do wody. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: przed wejściem do wody zawsze należy spojrzeć na maszt ratowniczy. Biała flaga to zaproszenie, czerwona – bezwzględny zakaz kąpieli. Nawet przy tak spokojnym morzu jak dzisiaj, bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich powinno być zawsze na pierwszym miejscu.

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