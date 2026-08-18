Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Warunki na gdyńskich plażach są dziś wyjątkowo stabilne. Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s) Bałtyk jest spokojny niczym jezioro, co stwarza doskonałe warunki do pływania. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Gdynia Śródmieście: To dziś najcieplejsze miejsce do kąpieli – temperatura wody wynosi tu aż 20°C , przy temperaturze powietrza 17°C . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli, a na plaży nie ma żadnych ograniczeń.

To dziś najcieplejsze miejsce do kąpieli – temperatura wody wynosi tu aż , przy temperaturze powietrza . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli, a na plaży nie ma żadnych ograniczeń. Gdynia Redłowo: Temperatura wody osiąga przyjemne 19°C , natomiast powietrze nagrzało się do 18°C . Bezpieczeństwo kąpieli potwierdzają badania czystości wody.

Temperatura wody osiąga przyjemne , natomiast powietrze nagrzało się do . Bezpieczeństwo kąpieli potwierdzają badania czystości wody. Gdynia Orłowo: Malownicze kąpielisko w sąsiedztwie klifu oferuje wodę o temperaturze 19°C i temperaturę powietrza na poziomie 17°C . Warunki są idealne do rekreacji.

Malownicze kąpielisko w sąsiedztwie klifu oferuje wodę o temperaturze i temperaturę powietrza na poziomie . Warunki są idealne do rekreacji. Gdynia Babie Doły: Na najbardziej wysuniętej na północ plaży zarówno woda, jak i powietrze mają dziś równo po 18°C. Brak silnego wiatru sprawia, że odczuwalna temperatura jest bardzo przyjemna.

Wszystkie powyższe kąpieliska są strzeżone przez ratowników, a brak wywieszonych czerwonych flag oznacza zielone światło dla wszystkich, którzy chcą schłodzić się w morskich falach.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwego zakwitu cyjanobakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdyni nie odnotowano obecności sinic, a woda we wszystkich lokalizacjach jest całkowicie czysta i przydatna do kąpieli. Choć na początku sierpnia na plaży w Redłowie pojawiły się przejściowe problemy z zakwitem, sanepid szybko cofnął zakazy po kolejnych badaniach wykazujących pełne bezpieczeństwo wody. Obecnie w całym pasie Zatoki Gdańskiej sytuacja jest stabilna, a turyści mogą bez obaw korzystać z uroków lata.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 18 sierpnia w Gdyni przynosi umiarkowane temperatury powietrza w granicach 17–18°C, lecz nadrabia to niezwykle ciepłą jak na tę porę roku wodą, której temperatura waha się od 18°C do 20°C. Praktycznie bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s) gwarantuje brak wysokich fal i bezpieczne wejście do wody. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: przed wejściem do wody zawsze należy spojrzeć na maszt ratowniczy. Biała flaga to zaproszenie, czerwona – bezwzględny zakaz kąpieli. Nawet przy tak spokojnym morzu jak dzisiaj, bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich powinno być zawsze na pierwszym miejscu.

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