Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Dla wszystkich, którzy mimo chłodniejszej aury planują spędzić czas nad wodą, napływają pomyślne wiadomości. Jedyne oficjalnie monitorowane kąpielisko w tym kurorcie jest dzisiaj otwarte i w pełni dostępne dla wczasowiczów. Choć Bałtyk nie rozpieszcza dziś wysokimi temperaturami, to spokojna aura i brak silnego wiatru stwarzają bezpieczne warunki do rekreacji na brzegu.

Poniżej znajduje się zestawienie warunków panujących na plaży:

Chałupy – wejście na plażę nr 21: kąpielisko jest OTWARTE. Temperatura powietrza oraz wody wynosi dziś dokładnie 17°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że na morzu nie występują wysokie, niebezpieczne fale. Najważniejsze jest jednak to, że woda została oficjalnie sklasyfikowana jako przydatna do kąpieli.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w sezonie letnim potrafią pokrzyżować plany urlopowiczom, napływają uspokajające wieści: na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano obecności sinic. Woda jest w pełni czysta i bezpieczna pod kątem mikrobiologicznym, co pozwala na bezpieczną rekreację bez obaw o zdrowie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, wtorek w Chałupach upływa pod znakiem rześkiej, stabilnej pogody z temperaturą powietrza i wody na poziomie 17°C oraz minimalnym wiatrem. Mimo sprzyjających, bezfalowych warunków, zawsze należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przed wejściem do wody koniecznie trzeba sprawdzić kolor flagi powiewającej na wieży ratowniczej. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona – bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchanie poleceń ratowników i respektowanie ich komunikatów to najważniejsza zasada każdego odpowiedzialnego plażowicza.

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