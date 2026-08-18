Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Pozytywne wyniki ostatnich badań czystości wody oznaczają, że plażowicze mogą bez obaw korzystać z uroków nadmorskiego wypoczynku. Choć temperatura powietrza nie rozpieszcza, to woda w Zatoce Puckiej jest obecnie cieplejsza niż otoczenie, co może skłonić odważniejszych do wejścia do morza. Na plaży nie obowiązują żadne zakazy, a brak czerwonej flagi potwierdza bezpieczeństwo kąpieli.

Oto szczegółowe warunki panujące na plaży w Mechelinkach:

Kąpielisko Mechelinki – OTWARTE. Temperatura powietrza wynosi 17°C, natomiast temperatura wody to przyjemniejsze 19°C. Wiatr jest niemal niewyczuwalny – jego prędkość to zaledwie 1 m/s, co gwarantuje wyjątkowo spokojną taflę wody. Oficjalne badanie sanepidu potwierdzające przydatność wody do kąpieli zostało przeprowadzone 7 sierpnia 2026 roku, a kolejny rutynowy pomiar zaplanowano już na jutro, czyli 19 sierpnia 2026 roku.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów z niepokojem śledzi doniesienia o cyjanobakteriach w Bałtyku, zwłaszcza po tym, jak 6 sierpnia sanepid wprowadził w Mechelinkach tymczasowy zakaz kąpieli właśnie z powodu zakwitu sinic. Na szczęście sytuacja szybko wróciła do normy i badania z 7 sierpnia wykazały, że woda jest czysta. Na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecnie żadnego zakwitu sinic. Woda jest w pełni bezpieczna, przejrzysta i zdatna do kąpieli, co pozwala na niczym niezakłócony relaks nad wodą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mechelinkach przynosi umiarkowane warunki termiczne – 17°C w cieniu oraz przelotne, letnie opady deszczu, które mogą co jakiś czas pojawiać się nad wybrzeżem. Praktycznie bezwietrzna aura (wiatr o sile 1 m/s) sprawia jednak, że odczuwalny chłód jest mniejszy, a woda o temperaturze 19°C kusi amatorów morskich kąpieli. Należy jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze trzeba upewnić się, jaka flaga powiewa na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – należy zawsze stosować się do poleceń ratowników pracujących na kąpielisku.

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