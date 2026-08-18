Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Na tutejszych plażach nie wywieszono dziś czerwonych flag, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Podczas gdy silny wiatr i niebezpieczne prądy wsteczne dały się we znaki plażowiczom w województwie zachodniopomorskim, w Jastrzębiej Górze panuje spokojna, bezpieczna aura. Wszystkie trzy monitorowane kąpieliska są otwarte i oferują doskonałe warunki do rekreacji:

Wejście nr 22: Kąpielisko jest otwarte, a woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie czystości wody zaplanowano właśnie na dziś, czyli 18 sierpnia.

Kąpielisko jest otwarte, a woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie czystości wody zaplanowano właśnie na dziś, czyli 18 sierpnia. Wejście nr 23: Warunki są w pełni bezpieczne, kąpiel jest dozwolona. Następna kontrola stanu wody odbędzie się jutro, 19 sierpnia.

Warunki są w pełni bezpieczne, kąpiel jest dozwolona. Następna kontrola stanu wody odbędzie się jutro, 19 sierpnia. Wejście nr 25: Plaża w pełni zaprasza do kąpieli. Dzisiejszy dzień (18 sierpnia) to czas kolejnego badania przydatności wody przez inspektorów sanitarnych.

Stabilna sytuacja na tym odcinku wybrzeża to doskonała okazja do komfortowego wypoczynku nad morzem. Podczas gdy inne regiony zmagają się z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, okolice Jastrzębiej Góry i Władysławowa pozostają bezpieczne dla amatorów morskich kąpieli.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Osoby planujące urlop nad morzem mogą odetchnąć z ulgą – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano zakwitu sinic. Choć w połowie miesiąca rozległe plamy tych mikroorganizmów zaobserwowano u wybrzeży Niemiec, polska część Bałtyku w rejonie otwartego morza pozostaje wolna od tego zagrożenia. Woda w Jastrzębiej Górze jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna pod kątem biologicznym.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi – temperatura powietrza wynosi stabilne 19°C, a woda w Bałtyku ma bardzo zbliżoną temperaturę, sięgającą 18°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje płaską taflę wody i brak niebezpiecznych fal. Należy jednak pamiętać, że warunki nad polskim morzem bywają zmienne i nieprzewidywalne. Złotą zasadą każdego bezpiecznego wypoczynku jest regularne sprawdzanie koloru flagi na kąpielisku oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń oraz komunikatów ratowników.

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