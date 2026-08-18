Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Stegna I (wejście od ul. Lipowej): Temperatura powietrza wynosi dziś 16°C, natomiast woda w Bałtyku ma przyjemne 19°C. Wiatr wieje z prędkością 5 m/s, a woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Brak czerwonej flagi oznacza, że bezpieczna kąpiel pod okiem ratowników jest w pełni dozwolona.

(wejście od ul. Lipowej): Temperatura powietrza wynosi dziś 16°C, natomiast woda w Bałtyku ma przyjemne 19°C. Wiatr wieje z prędkością 5 m/s, a woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Brak czerwonej flagi oznacza, że bezpieczna kąpiel pod okiem ratowników jest w pełni dozwolona. Kąpielisko Stegna II (wejście od ul. Morskiej): Na sąsiednim kąpielisku panują identyczne warunki. Przy temperaturze powietrza na poziomie 16°C i wodzie o temperaturze 19°C, umiarkowany wiatr o prędkości 5 m/s stwarza świetną aurę do aktywnego wypoczynku. Badania potwierdzają wysoką jakość wody, a brak jakichkolwiek ostrzeżeń pozwala na swobodne korzystanie z morskich kąpieli.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich wypoczywających na Mierzei Wiślanej. Na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne raporty Głównego Inspektoratu Sanitarnego potwierdzają, że woda w obu miejscach jest całkowicie czysta i bezpieczna pod tym względem. Choć we wcześniejszych tygodniach sierpnia sinice okresowo zmuszały do zamykania niektórych plaż w innych częściach województwa pomorskiego, to Stegna pozostaje wolna od tych uciążliwych mikroorganizmów, co pozwala na spokojny i zdrowy wypoczynek nad brzegiem morza.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Stegnie sprzyjają raczej aktywnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu niż wielogodzinnemu leżeniu na piasku – temperatura powietrza wynosi 16°C, a umiarkowany wiatr osiąga prędkość 5 m/s. Co ciekawe, woda w morzu (19°C) jest obecnie cieplejsza od otoczenia, co stwarza doskonałe warunki do krótkiego zanurzenia. Niezależnie od pozytywnych komunikatów i braku zakazów, pamiętaj o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo nad wodą jest najważniejsze, a warunki na morzu potrafią ulec zmianie w mgnieniu oka.

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