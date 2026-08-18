Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Spokojna tafla wody i wysokie bezpieczeństwo sprawiają, że oba strzeżone kąpieliska w Rewie są dzisiaj w pełni otwarte dla plażowiczów. Choć temperatura powietrza wynosi 17°C, to woda w Zatoce jest od niej cieplejsza, osiągając przyjemne 19°C. Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s) warunki do rekreacji są bardzo komfortowe.

Oto szczegółowy raport dla poszczególnych plaż w Rewie na dzień 18 sierpnia:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza to 17°C, a temperatura wody wynosi 19°C. Słaby wiatr o prędkości 1 m/s sprzyja spokojnej kąpieli. Oficjalne badanie sanepidu z 7 sierpnia potwierdziło pełną przydatność wody do kąpieli, a kolejny rutynowy pomiar zaplanowano na 19 sierpnia.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza to 17°C, a temperatura wody wynosi 19°C. Słaby wiatr o prędkości 1 m/s sprzyja spokojnej kąpieli. Oficjalne badanie sanepidu z 7 sierpnia potwierdziło pełną przydatność wody do kąpieli, a kolejny rutynowy pomiar zaplanowano na 19 sierpnia. Rewa od strony Zatoki Puckiej: Kąpielisko jest otwarte. Warunki są identyczne – termometry wskazują 17°C w powietrzu i 19°C w wodzie. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Woda została oceniona jako w pełni bezpieczna i zdatna do kąpieli (ocena z 7 sierpnia), a następne rutynowe badanie odbędzie się już jutro, 19 sierpnia.

Warto dodać, że Rewa stale podnosi standardy dla odwiedzających. Już za kilka dni, bo 21 sierpnia, na tutejszej plaży odbędzie się wyjątkowe wydarzenie „Plaża dostępna dla każdego”, prezentujące innowacyjne rozwiązania ułatwiające dostęp do wody osobom z niepełnosprawnościami.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów cyjanobakterii. Na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano obecności sinic. Woda na obu plażach – zarówno od strony Zatoki Gdańskiej, jak i Puckiej – jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Służby sanitarne regularnie pobierają próbki, a dotychczasowe analizy nie wykazują żadnego zagrożenia, które mogłoby pokrzyżować plany urlopowiczów. Można śmiało korzystać z kąpieli morskich bez obaw o podrażnienia skóry czy dolegliwości żołądkowe.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Rewie to idealny przykład na to, że nawet przy niższych temperaturach powietrza (17°C) woda w morzu może zachęcać do wejścia, mając aż 19°C. Minimalny wiatr (1 m/s) sprawia, że odczucie chłodu jest mniejsze, jednak pamiętajmy o zmiennej, sierpniowej pogodzie i możliwości wystąpienia lokalnych, przelotnych opadów w ciągu dnia. Bez względu na sprzyjające komunikaty, na plaży zawsze obowiązuje jedna, najważniejsza zasada: bezpieczeństwo przede wszystkim. Przed wejściem do wody zawsze spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Pływaj tylko na strzeżonych obszarach i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach.

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