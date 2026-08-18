Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie i Chłapowie zapraszają

Zarówno we Władysławowie, jak i w pobliskim Chłapowie panują dzisiaj bardzo bezpieczne warunki do wypoczynku w wodzie. Choć napływ chłodniejszego powietrza obniżył temperaturę odczuwalną, woda w Bałtyku wciąż utrzymuje stabilne parametry, a słaby wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s gwarantuje brak silnych fal i prądów wstecznych, które w ostatnich dniach wymusiły wywieszenie czerwonych flag w innych rejonach polskiego wybrzeża. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

Władysławowo – wejście na plażę nr 10: Temperatura powietrza wynosi 17°C, a temperatura wody to przyjemne 18°C. Najnowsze badania laboratoryjne potwierdzają doskonałą czystość wody.

Temperatura powietrza wynosi 17°C, a temperatura wody to przyjemne 18°C. Najnowsze badania laboratoryjne potwierdzają doskonałą czystość wody. Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): To najcieplejszy punkt na lądzie z temperaturą powietrza wynoszącą 19°C. Woda ma tutaj 16°C.

To najcieplejszy punkt na lądzie z temperaturą powietrza wynoszącą 19°C. Woda ma tutaj 16°C. Władysławowo – wejście na plażę nr 4: Termometry wskazują tu 18°C w cieniu, a woda osiągnęła temperaturę 17°C.

Termometry wskazują tu 18°C w cieniu, a woda osiągnęła temperaturę 17°C. Władysławowo – wejście na plażę nr 6: Stabilne warunki z temperaturą powietrza 18°C i wody 17°C.

Stabilne warunki z temperaturą powietrza 18°C i wody 17°C. Władysławowo – wejście na plażę nr 9: Identyczne parametry jak na sąsiednich odcinkach – 18°C w powietrzu oraz 17°C w wodzie.

Identyczne parametry jak na sąsiednich odcinkach – 18°C w powietrzu oraz 17°C w wodzie. Chłapowo – wejście na plażę nr 12: Powietrze o temperaturze 18°C i woda mająca 17°C zapewniają komfortowe warunki do rekreacji.

Powietrze o temperaturze 18°C i woda mająca 17°C zapewniają komfortowe warunki do rekreacji. Chłapowo – wejście na plażę nr 14: Temperatura powietrza i wody zrównały się, osiągając po 17°C.

Brak wywieszonych czerwonych flag oznacza pełną dostępność wszystkich tych strzeżonych stref kąpielowych.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Wielu urlopowiczów obawia się corocznej plagi zakwitu cyjanobakterii, która potrafi skutecznie popsuć urlop nad polskim morzem. Mamy jednak doskonałe wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz Chłapowie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć satelitarne systemy monitorowania Copernicus alarmują o dużych smugach sinic dryfujących u wybrzeży Niemiec, polskie Wybrzeże Gdańskie i otwarty Bałtyk w rejonie Władysławowa pozostają w pełni bezpieczne i wolne od tego zjawiska. Woda we wszystkich wymienionych punktach została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli, co gwarantuje całkowicie beztroski relaks.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Wtorkowa aura, choć nieco chłodniejsza z powodu frontu atmosferycznego powiązanego z cyklonem Ulf, wciąż stwarza dogodne warunki do spacerów i rekreacji nadmorskiej. Przy wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 2 m/s morze pozostaje wyjątkowo spokojne. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności. Złotą zasadą każdego plażowicza jest kąpiel wyłącznie w miejscach strzeżonych przez ratowników WOPR oraz bezwzględne stosowanie się do koloru wywieszonej flagi. Nawet przy spokojnej tafli wody należy zawsze zachować czujność i nigdy nie wchodzić do morza w miejscach dzikich ani po spożyciu alkoholu.

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