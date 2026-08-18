Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łebie dziś zamknięte

To nie jest dobry dzień dla miłośników pluskania się w morskiej pianie. Z powodu dynamicznej sytuacji pogodowej i sztormu na Bałtyku, na wszystkich trzech głównych plażach w Łebie obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Decyzja ratowników podyktowana jest troską o zdrowie i życie wczasowiczów – silny wiatr generuje zjawiska, z którymi nie poradziliby sobie nawet najlepsi pływacy.

Powód zamknięcia: Wysokie fale i silne prądy wsteczne

Pod tą przyczyną kryje się śmiertelne niebezpieczeństwo. Prądy wsteczne potrafią w ułamku sekundy porwać człowieka w głąb morza, a walka z nimi siłą mięśni jest z góry skazana na porażkę. Czerwona flaga powiewa dziś na następujących kąpieliskach:

Kąpielisko przy plaży A w Łebie – zamknięte z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych; temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s.

– zamknięte z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych; temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Kąpielisko przy plaży B w Łebie – zamknięte z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych; parametry są identyczne: temperatura powietrza 17°C, wody 19°C, prędkość wiatru 4 m/s.

– zamknięte z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych; parametry są identyczne: temperatura powietrza 17°C, wody 19°C, prędkość wiatru 4 m/s. Kąpielisko przy plaży C w Łebie – zamknięte z tych samych przyczyn; odnotowano temperaturę powietrza 17°C, temperaturę wody 19°C oraz wiatr o prędkości 4 m/s.

Wszystkie pomiary zostały zaktualizowane 18 sierpnia 2026 roku. Choć lokalna prędkość wiatru przy brzegu wydaje się umiarkowana, to fala docierająca na plaże jest efektem silniejszego sztormu rozwijającego się na otwartym morzu, przed którym ostrzegał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Dla turystów obawiających się uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia zakwitów bakterii są bardzo dobre wieści. Na monitorowanych kąpieliskach w Łebie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody, przeprowadzona przez służby sanitarne 13 sierpnia 2026 roku, potwierdza, że woda pod względem mikrobiologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdy tylko fale opadną, a prądy wsteczne osłabną, będzie można bezpiecznie powrócić do wody bez obaw o stan sanitarny kąpielisk.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Łebie wymagają zmiany planów – przy temperaturze powietrza wynoszącej 17°C i chłodniejszym powiewie wiatru, znacznie lepszym wyborem będzie spacer po wydmach niż próby siłowania się z żywiołem. Choć woda o temperaturze 19°C jest cieplejsza od powietrza, to wysokie fale i prądy wsteczne stanowią realne zagrożenie dla życia. Warto zawsze pamiętać o złotej zasadzie plażowicza: czerwona flaga to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników pracujących na plaży.

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