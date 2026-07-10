Sinice Gdynia. Czy w Gdyni można się kąpać 10.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Po niedawnej wichurze i wysokich falach, które zalewały trójmiejskie plaże, na gdyńskim wybrzeżu nastał upragniony spokój. Wszystkie cztery oficjalne kąpieliska są dziś otwarte i w pełni bezpieczne dla osób chcących spędzić czas nad wodą. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Gdynia Babie Doły: Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma taką samą temperaturę (18°C). Wiatr wieje z prędkością 6 m/s, co oznacza nieco żywszą bryzę niż w innych punktach miasta. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma taką samą temperaturę (18°C). Wiatr wieje z prędkością 6 m/s, co oznacza nieco żywszą bryzę niż w innych punktach miasta. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli. Gdynia Orłowo: Przyjemny i spokojny zakątek, gdzie termometry wskazują 17°C (zarówno dla powietrza, jak i wody). Wiatr jest tu bardzo łagodny i wynosi zaledwie 3 m/s. Bez przeszkód można korzystać z uroków tutejszej plaży.

Przyjemny i spokojny zakątek, gdzie termometry wskazują 17°C (zarówno dla powietrza, jak i wody). Wiatr jest tu bardzo łagodny i wynosi zaledwie 3 m/s. Bez przeszkód można korzystać z uroków tutejszej plaży. Gdynia Redłowo: Warunki zbliżone do Orłowa. Temperatura powietrza oraz wody to stabilne 17°C, a wiatr jest niemal nieodczuwalny (2 m/s). Idealne miejsce na relaksujący spacer.

Warunki zbliżone do Orłowa. Temperatura powietrza oraz wody to stabilne 17°C, a wiatr jest niemal nieodczuwalny (2 m/s). Idealne miejsce na relaksujący spacer. Gdynia Śródmieście: Najbardziej osłonięta plaża w samym sercu Gdyni oferuje temperaturę powietrza na poziomie 17°C oraz wodę o temperaturze 18°C. Wiatr jest tu minimalny – dmucha z prędkością zaledwie 1 m/s, tworząc niemal bezwietrzną aurę sprzyjającą rodzinnemu wypoczynkowi.

Oficjalne badania czystości wody dla wszystkich tych kąpielisk zostały przeprowadzone na początku lipca (3 lipca), a kolejne planowane są na 20 lipca. Obecnie we wszystkich tych miejscach stan sanitarny nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Choć początek sezonu w ubiegłych latach oraz pojedyncze czerwcowe dni przynosiły czasowe obostrzenia związane z zakwitem sinic na kąpielisku w Śródmieściu, to obecnie na żadnym z gdyńskich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Dynamiczna pogoda i silne mieszanie mas wody wywołane niedawnym sztormem Bernadette skutecznie zapobiegły powstawaniu niebezpiecznych kożuchów sinicowych. Zarówno Gdynia Babie Doły, Orłowo, Redłowo, jak i Śródmieście mają wodę czystą i w pełni zdatną do kąpieli. Służby sanitarne na bieżąco monitorują sytuację, jednak na ten moment plażowicze mogą odetchnąć z ulgą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Obecna aura w Gdyni to typowo przejściowa, umiarkowana letnia pogoda – temperatury powietrza i wody oscylują wokół 17-18°C, a wiatr po niedawnym sztormie wyraźnie osłabł. Choć nie mamy do czynienia z upałami, nadchodzący weekend kusi licznymi atrakcjami, w tym wielkim Światowym Zjazdem Kaszubów. Niezależnie od tego, czy planujesz tylko spacer, czy odważysz się na szybką kąpiel, pamiętaj o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, czerwona – bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchaj poleceń ratowników i nie igraj z siłami natury, zwłaszcza po tak dynamicznych zjawiskach pogodowych, jakich świadkami byliśmy w ostatnich dniach.

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