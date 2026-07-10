Sinice Gdańsk. Czy w Gdańsku można się kąpać 10.07? Flaga, warunki pogodowe

Gdzie można się kąpać w Gdańsku? Lista otwartych plaż

Dla tych, którzy koniecznie chcą dziś wejść do wody, bezpieczną przystanią będą plaże w zachodniej części Gdańska, gdzie osłonięta zatoka zapewnia łagodniejsze warunki. Tutaj powiewa biała flaga, a woda jest w pełni przydatna do kąpieli:

Gdańsk Jelitkowo – temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda ma 17°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 2 m/s.

– temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda ma 17°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 2 m/s. Piastowska Gdańsk Jelitkowo – warunki są tu identyczne jak na sąsiedniej plaży: przyjemne 20°C w cieniu, 17°C w wodzie i spokojny wiatr 2 m/s.

– warunki są tu identyczne jak na sąsiedniej plaży: przyjemne 20°C w cieniu, 17°C w wodzie i spokojny wiatr 2 m/s. Gdańsk Stogi – woda ma tu 18°C przy temperaturze powietrza równej 18°C i słabym wietrze wiejącym z prędkością 2 m/s.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Gdańsku

Z powodu niebezpiecznych zjawisk wywołanych przez niedawny sztorm, na większości gdańskich plaż ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonej flagi. Powodem zakazu kąpieli są wysokie fale oraz silne prądy wsteczne, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia kąpiących się. Zakaz kąpieli obowiązuje na następujących kąpieliskach:

Molo Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza: 23°C, woda: 19°C, wiatr: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 23°C, woda: 19°C, wiatr: 5 m/s. Hallera Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza: 23°C, woda: 19°C, wiatr: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 23°C, woda: 19°C, wiatr: 5 m/s. Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza: 23°C, woda: 19°C, wiatr: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 23°C, woda: 19°C, wiatr: 5 m/s. Gdańsk Świbno – temperatura powietrza: 18°C, woda: 19°C, wiatr: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 18°C, woda: 19°C, wiatr: 5 m/s. Gdańsk Orle – temperatura powietrza: 16°C, woda: 17°C, wiatr: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 16°C, woda: 17°C, wiatr: 5 m/s. Gdańsk Sobieszewo – temperatura powietrza: 16°C, woda: 16°C, wiatr: 5 m/s.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Na monitorowanych gdańskich kąpieliskach nie odnotowano obecnie obecności sinic, a oficjalne kontrole sanitarne potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Choć na samym początku lipca w regionie pojawiły się pierwsze ogniska zakwitu tych niebezpiecznych mikroorganizmów, dynamiczna zmiana aury przyniosła niespodziewane oczyszczenie. Potężny wiatr i fale wywołane przez niedawne załamanie pogody skutecznie wymieszały wody zatoki, rozbijając skupiska sinic i odprowadzając je w głąb morza. Dzięki temu pod kątem mikrobiologicznym woda jest dziś czysta i bezpieczna dla zdrowia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki, pogoda nad gdańskim wybrzeżem sprzyja spacerom i rekreacji na świeżym powietrzu bardziej niż kąpielom. Temperatura powietrza waha się od 16°C w rejonie Wyspy Sobieszewskiej do 23°C w Brzeźnie. Woda w Bałtyku ma obecnie od 16°C do 19°C. Pamiętajmy o złotej zasadzie plażowicza: czerwona flaga na kąpielisku to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Prądy wsteczne są niewidoczne z brzegu, ale niezwykle silne i mogą porwać nawet najsilniejszego pływaka. Zawsze stosujmy się do poleceń ratowników i wybierajmy wyłącznie strzeżone, otwarte kąpieliska.

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