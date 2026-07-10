Tragedia podczas spaceru. Mężczyzna nie żyje. Reanimacja trwała ponad godzinę

80-letni mieszkaniec Władysławowa nagle zasłabł podczas spaceru.

Ratownicy prowadzili reanimację przez ponad godzinę.

Mężczyzny nie udało się uratować.

Policja poinformowała, że nic nie wskazuje na udział osób trzecich.

Do tragedii doszło w środę, 8 lipca, na ulicy Hallera we Władysławowie. Jak wynika z informacji przekazanych przez lokalny Dziennik Pucki, mężczyzna miał nagle zasłabnąć podczas spaceru. Szedł w towarzystwie najbliższych – prawdopodobnie córki i wnuczki.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Interweniowali strażacy z OSP Władysławowo, zespół ratownictwa medycznego oraz policjanci z powiatu puckiego. Ratownicy przez ponad godzinę prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Mimo długiej i intensywnej akcji nie udało się przywrócić funkcji życiowych seniora.

Jak przekazała w rozmowie z "Faktem" asp. Agnieszka Selewska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Pucku, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło około godziny 17. – Śmierć poniósł starszy mężczyzna. Był miejscowy i miał 80 lat. Na miejscu pracowali policjanci. Na tę chwilę nie stwierdzono, by do tej tragedii przyczyniły się osoby trzecie – przekazała "Faktowi" asp. Agnieszka Selewska.

Okoliczności śmierci mężczyzny są wyjaśniane.

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