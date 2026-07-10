Tragedia podczas spaceru. Mężczyzna nie żyje. Reanimacja trwała ponad godzinę

- 80-letni mieszkaniec Władysławowa nagle zasłabł podczas spaceru.
- Ratownicy prowadzili reanimację przez ponad godzinę.
- Mężczyzny nie udało się uratować.
- Policja poinformowała, że nic nie wskazuje na udział osób trzecich.
Do tragedii doszło w środę, 8 lipca, na ulicy Hallera we Władysławowie. Jak wynika z informacji przekazanych przez lokalny Dziennik Pucki, mężczyzna miał nagle zasłabnąć podczas spaceru. Szedł w towarzystwie najbliższych – prawdopodobnie córki i wnuczki.
Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Interweniowali strażacy z OSP Władysławowo, zespół ratownictwa medycznego oraz policjanci z powiatu puckiego. Ratownicy przez ponad godzinę prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Mimo długiej i intensywnej akcji nie udało się przywrócić funkcji życiowych seniora.
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Jak przekazała w rozmowie z "Faktem" asp. Agnieszka Selewska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Pucku, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło około godziny 17. – Śmierć poniósł starszy mężczyzna. Był miejscowy i miał 80 lat. Na miejscu pracowali policjanci. Na tę chwilę nie stwierdzono, by do tej tragedii przyczyniły się osoby trzecie – przekazała "Faktowi" asp. Agnieszka Selewska.
Okoliczności śmierci mężczyzny są wyjaśniane.
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