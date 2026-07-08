Dramat na peronie. Kobieta runęła prosto na tory

Do mrożącej krew w żyłach sytuacji doszło podczas minionego weekendu na jednej ze stacji obsługiwanych przez PKP SKM Trójmiasto. Kamery monitoringu uwieczniły niebezpieczny incydent, kiedy to pasażerka nagle zachwiała się na krawędzi peronu i spadła prosto na tory. Przedstawiciele przewoźnika przekazali informację, że poszkodowana znajdowała się pod wpływem alkoholu.

Los chciał, że dokładnie w tym samym czasie przy krawędzi peronowej zatrzymał się skład pasażerski. Świadkowie zdarzenia oraz pracownicy kolei ruszyli na ratunek i sprawnie wyciągnęli poszkodowaną na bezpieczny grunt. To właśnie zdecydowana postawa osób postronnych sprawiła, że nie doszło do najgorszego.

Przedstawiciele SKM apelują o czujność i reagowanie

Spółka kolejowa zwraca uwagę, że opisywany incydent dobitnie pokazuje, jak niewiele trzeba do zaistnienia dramatycznego w skutkach wypadku w infrastrukturze stacyjnej. Przedstawiciele PKP SKM Trójmiasto proszą podróżnych o zachowanie czujności i niepozostawanie biernym, gdy ktoś ewidentnie zmaga się z problemami z koordynacją ruchową, zachowuje się w sposób zagrażający życiu, wydaje się zagubiony lub jest ewidentnie nietrzeźwy.

Władze kolei namawiają, aby w takich momentach nawiązać kontakt z potrzebującym i zaoferować wsparcie. Kiedy bezpośrednia interwencja okazuje się niemożliwa, należy niezwłocznie zaalarmować załogę składu lub powiadomić właściwe służby mundurowe. W sytuacjach krytycznych podróżni mają do dyspozycji żółte przyciski Info SOS rozmieszczone na stacjach, mogą również skorzystać z ogólnopolskiego numeru alarmowego 112.

Komentujący wytykają używanie smartfonów i stan nietrzeźwości

Pod udostępnionym przez kolejową spółkę materiałem wideo natychmiast zaroiło się od opinii użytkowników sieci. Jeden z internautów trafnie wypunktował powód zajścia, pisząc wprost: „Kolejny taki przypadek z telefonem w ręku”.

Kolejni dyskutanci również nie szczędzili słów krytyki, zwracając szczególną uwagę na stan poszkodowanej. Zjawisko to podsumowała inna osoba, publikując wpis: „Telefon telefonem ale w połączeniu z alkoholem czy to na przejściu dla pieszych, czy to na peronie jak widać odbiera niektórym zdrowy rozsądek”.

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