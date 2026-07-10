Sinice Władysławowo. Czy można się kąpać we Władysławowie 10.07? Flaga, warunki pogodowe

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Gdzie można się kąpać we Władysławowie? Lista otwartych plaż
Dla tych, którzy koniecznie chcą dziś wejść do wody, mamy jedną, bezpieczną alternatywę. Na chwilę obecną tylko jedno monitorowane kąpielisko w tym rejonie jest otwarte dla plażowiczów:
- Władysławowo wejście na plażę nr 3 odcinek Półwysep Helski – to jedyne miejsce, gdzie dziś nie wywieszono czerwonej flagi. Temperatura powietrza wynosi tam 16°C, wody 17°C, a wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s.
Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż we Władysławowie
Większość strzeżonych kąpielisk w mieście została dziś zamknięta z powodu niebezpiecznych warunków na morzu. Na poniższych plażach ratownicy wywiesili czerwoną flagę ze względu na wysokie fale:
- Wejście nr 4 (temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 4 m/s)
- Wejście nr 6 (temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 4 m/s)
- Wejście nr 9 (temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 4 m/s)
- Wejście nr 10 (temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 4 m/s)
Wszystkie te kąpieliska charakteryzują się dziś podobnymi, zdradliwymi warunkami. Choć prędkość wiatru spadła do zaledwie 4 m/s, to rozkołys po niedawnym sztormie sprawia, że fale wciąż uderzają o brzeg z dużą siłą, uniemożliwiając bezpieczną kąpiel.
Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację
Mamy dobre wieści dla wszystkich obawiających się uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia zakwitów wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie nie odnotowano obecności sinic. Czerwone flagi, które pojawiły się na plażach, są podyktowane wyłącznie względami bezpieczeństwa związanymi z wysokimi falami po przejściu niedawnego sztormu, a nie stanem biologicznym wody.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejszy dzień we Władysławowie przynosi umiarkowane temperatury powietrza oscylujące w granicach 16–17°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi stabilne 17°C. Choć wiatr osłabł do spokojnych 4 m/s, to morze nadal potrzebuje czasu, aby w pełni się wyciszyć. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze przed wejściem na plażę sprawdźmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli – ignorowanie tego ostrzeżenia to igranie z życiem. Słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz naszych bliskich.