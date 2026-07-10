Sinice Władysławowo. Czy można się kąpać we Władysławowie 10.07? Flaga, warunki pogodowe

Gdzie można się kąpać we Władysławowie? Lista otwartych plaż

Dla tych, którzy koniecznie chcą dziś wejść do wody, mamy jedną, bezpieczną alternatywę. Na chwilę obecną tylko jedno monitorowane kąpielisko w tym rejonie jest otwarte dla plażowiczów:

Władysławowo wejście na plażę nr 3 odcinek Półwysep Helski – to jedyne miejsce, gdzie dziś nie wywieszono czerwonej flagi. Temperatura powietrza wynosi tam 16°C, wody 17°C, a wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż we Władysławowie

Większość strzeżonych kąpielisk w mieście została dziś zamknięta z powodu niebezpiecznych warunków na morzu. Na poniższych plażach ratownicy wywiesili czerwoną flagę ze względu na wysokie fale:

Wejście nr 4 (temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 4 m/s)

(temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 4 m/s) Wejście nr 6 (temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 4 m/s)

(temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 4 m/s) Wejście nr 9 (temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 4 m/s)

(temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 4 m/s) Wejście nr 10 (temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 4 m/s)

Wszystkie te kąpieliska charakteryzują się dziś podobnymi, zdradliwymi warunkami. Choć prędkość wiatru spadła do zaledwie 4 m/s, to rozkołys po niedawnym sztormie sprawia, że fale wciąż uderzają o brzeg z dużą siłą, uniemożliwiając bezpieczną kąpiel.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla wszystkich obawiających się uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia zakwitów wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie nie odnotowano obecności sinic. Czerwone flagi, które pojawiły się na plażach, są podyktowane wyłącznie względami bezpieczeństwa związanymi z wysokimi falami po przejściu niedawnego sztormu, a nie stanem biologicznym wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień we Władysławowie przynosi umiarkowane temperatury powietrza oscylujące w granicach 16–17°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi stabilne 17°C. Choć wiatr osłabł do spokojnych 4 m/s, to morze nadal potrzebuje czasu, aby w pełni się wyciszyć. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze przed wejściem na plażę sprawdźmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli – ignorowanie tego ostrzeżenia to igranie z życiem. Słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz naszych bliskich.

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