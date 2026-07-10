Restauracja w Serbii nie wystawia rachunków Polakom

Nietypowy lokal znajduje się w mieście Valjevo, położonym około 100 kilometrów od Belgradu. To właśnie tam działa restauracja Corner, której właściciel od kilku lat przyjął niezwykłą zasadę - polscy goście nie płacą za zamówione jedzenie i napoje.

Co ciekawe, pomysł nie ma nic wspólnego z promocją turystyczną. Jest wyrazem szacunku wobec polskich lekarzy Ludwika i Hanny Hirszfeldów, którzy podczas I wojny światowej przyjechali do Serbii, aby walczyć z epidemią tyfusu plamistego. Ich praca uratowała życie wielu mieszkańcom kraju i do dziś pozostaje ważnym elementem lokalnej historii.

Jak podaje portal polskieradio24.pl, według relacji właściciela restauracji, gdy Polacy proszą o rachunek, obsługa odpowiada, że został on opłacony już ponad sto lat temu - przez doktora Hirszfelda.

Po wysłuchaniu historii Hanny i Ludwika Hirszfeldów, ich poświęcenia nie tylko dla mieszkańców Valjewa, ale całego narodu serbskiego, Đorđe Momić, właściciel kawiarnio-restauracji „Corner” w Valjewie, zdecydował, że w dowód wdzięczności już nigdy nie wystawi rachunku innemu Polakowi – czytamy na stronie ambasady RP w Belgradzie.

Historia, która poruszyła właściciela lokalu

Właściciel restauracji, Đorđe Momić, przyznaje, że o działalności polskich lekarzy dowiedział się dopiero kilka lat temu. Historię opowiedział mu polski reżyser Paweł Wysoczański, przygotowujący film poświęcony działalności Hirszfeldów w Serbii. Opowieść zrobiła na nim tak duże wrażenie, że postanowił odwdzięczyć się całemu narodowi polskiemu w jedyny sposób, jaki mógł – zapraszając Polaków na darmowy posiłek.

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Ludwik Hirszfeld

Ludwik Hirszfeld był jednym z najwybitniejszych polskich bakteriologów i immunologów. Urodził się w 1884 roku w Warszawie, a wykształcenie zdobywał m.in. w Niemczech i Szwajcarii. Już przed I wojną światową prowadził badania naukowe, które przyniosły mu międzynarodowe uznanie. Po wybuchu wojny razem z żoną Hanną wyjechał do Serbii, gdzie pomagał zwalczać epidemię tyfusu plamistego. Dzięki jego pracy udało się znacząco ograniczyć rozprzestrzenianie choroby.