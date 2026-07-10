Rolkowisko wraca do ERGO ARENY! Jubileuszowa edycja startuje już 18 lipca

Przez ostatnią dekadę Rolkowisko stało się obowiązkowym punktem wakacyjnego kalendarza. Co roku przyciąga zarówno doświadczonych rolkarzy, jak i osoby, które dopiero chcą spróbować swoich sił na ośmiu kółkach.

– Jubileuszowa, 10. edycja Rolkowiska to doskonała okazja, by po raz kolejny spotkać się w ERGO ARENIE i wspólnie spędzić wakacyjny czas w aktywny sposób. Zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania, do skorzystania z bezpłatnej atrakcji i dobrej zabawy na rolkach – podkreśla Magdalena Sekuła, prezes zarządu Hala Gdańsk-Sopot.

Maria Rosa, dyrektor marketingu i PR ERGO Hestii, dodaje, że ogromne zainteresowanie wydarzeniem pokazuje, jak bardzo mieszkańcy Trójmiasta cenią inicjatywy łączące aktywność fizyczną z rodzinnym spędzaniem czasu i dobrą zabawą.

Kiedy odbędzie się Rolkowisko?

Na rolki będzie można wybrać się w następujących terminach:

18 i 19 lipca,

25 i 26 lipca,

2, 9, 16 oraz 23 sierpnia.

Autor: materiały prasowe/ Facebook Rolkowisko

Co czeka na uczestników?

Organizatorzy przygotowali aż sześć specjalnych stref, dzięki którym każdy znajdzie coś dla siebie:

strefę dla dzieci z nauką jazdy poprzez zabawę,

strefę nauki jazdy od podstaw,

strefę freestyle slalom,

strefę aggressive/urban dla średniozaawansowanych,

strefę jazdy rekreacyjnej przy muzyce,

strefę hokeja na rolkach z zajęciami dla najmłodszych.

Nie macie własnych rolek? To nie problem. Organizatorzy umożliwiają wypożyczenie sprzętu – rolek, kasku i ochraniaczy. Wystarczy wcześniej zarezerwować zestaw poprzez formularz dostępny na stronie wypożyczalni (co najmniej dzień przed wybraną datą wydarzenia).

ESKA Summer City też tam będzie!

Mamy dobrą wiadomość dla słuchaczy Radia ESKA! 18 lipca na Rolkowisku pojawi się także ekipa ESKA Summer City. Nie zabraknie konkursów, muzyki, dobrej energii i niespodzianek przygotowanych specjalnie dla uczestników wydarzenia.

Jeśli szukacie pomysłu na aktywne wakacje w Trójmieście, koniecznie wpiszcie Rolkowisko do swojego kalendarza. Zabierzcie rodzinę, znajomych i wpadajcie do ERGO ARENY – niezależnie od tego, czy jeździcie od lat, czy dopiero stawiacie pierwsze kroki na rolkach.

Impreza odbywa się pod patronatem Radia ESKA.