Magia, cosplay i ponad 250 wystawców! Wakacyjne Targi Fantastyki wracają do Gdańska

Przez dwa dni na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji, klimatyczne stoiska, spotkania z cosplayerami, turnieje, gry i wyjątkowa atmosfera, której nie da się pomylić z żadnym innym wydarzeniem.

Ponad 250 stoisk pełnych fantastyki

Sercem wydarzenia będzie ogromna strefa wystawców. Organizatorzy zapowiadają obecność ponad 250 twórców i wystawców z całej Polski, którzy przywiozą autorskie ilustracje, rękodzieło, biżuterię, książki, planszówki, figurki, ubrania, kosmetyki i gadżety inspirowane fantastyką oraz popkulturą.

To świetna okazja, by znaleźć unikalne przedmioty, których próżno szukać w popularnych sklepach, a przy okazji poznać ich twórców i porozmawiać o wspólnych pasjach.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Cosplay, gaming i planszówki

Miłośnicy przebieranek i kultowych postaci również nie będą się nudzić. W Fantastycznej Strefie Cosplay odbędą się spotkania z popularnymi cosplayerami i twórcami internetowymi. W programie znalazły się także prelekcje, panele dyskusyjne, wspólne zdjęcia, sesje autografów oraz profesjonalne studio fotograficzne MLC Cosplay Foto. Organizatorzy przygotują również specjalne przebieralnie oraz miejsce do poprawienia swoich kostiumów.

Na fanów gier czekać będą aż trzy wyjątkowe strefy:

Gamesroom z grami planszowymi i karcianymi przygotowany we współpracy z Ravensburger i Disney Lorcana,

Strefa Gamingowa, gdzie będzie można sprawdzić najnowsze tytuły na komputerach i konsolach oraz wziąć udział w turniejach,

Strefa Gier Retro, która pozwoli wrócić do czasów kultowych konsol i klasycznych hitów sprzed lat.

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Smaki z całego świata i chwila relaksu

Po emocjach związanych z zakupami i atrakcjami będzie można odpocząć w specjalnej strefie relaksu z leżakami lub zajrzeć do strefy gastronomicznej. W menu nie zabraknie przysmaków inspirowanych kuchniami świata – od aromatycznego ramenu, przez bułeczki bao i taiyaki, po popularną bubble tea. Na miejscu pojawią się także liczne foodtrucki.

Kiedy odbędą się Wakacyjne Targi Fantastyki?

Wydarzenie zaplanowano na 8 i 9 sierpnia 2026 roku w AMBEREXPO w Gdańsku.

Godziny otwarcia:

sobota (8 sierpnia) – 10:00–20:00,

niedziela (9 sierpnia) – 10:00–18:00.

Jeśli kochasz fantastykę, anime, gry, cosplay albo po prostu szukasz pomysłu na nietypowy wakacyjny weekend w Trójmieście, to wydarzenie zdecydowanie warto wpisać do swojego kalendarza.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Impreza odbywa się pod patronatem Radia ESKA.