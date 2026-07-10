Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Po ostatnich niespokojnych dniach i porywistym wietrze, turyści w Rowach mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Wszystkie siedem oficjalnych kąpielisk w tej urokliwej miejscowości jest dziś dostępnych dla spragnionych morskich kąpieli. Woda została sklasyfikowana jako w pełni przydatna do użytku, a ratownicy nie wywiesili czerwonych flag. Choć warunki wietrzne nadal są odczuwalne, stanowią one doskonałą okazję do spacerów i bezpiecznego korzystania z uroków wybrzeża.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach w Rowach:

Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma 16°C. Wiatr wieje z prędkością 7 m/s.

Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma 16°C. Wiatr wieje z prędkością 7 m/s. Rowy Wschód Słowińskie II: Nad brzegiem termometry wskazują 18°C, woda jest o stopień cieplejsza (17°C). Prędkość wiatru to 8 m/s.

Nad brzegiem termometry wskazują 18°C, woda jest o stopień cieplejsza (17°C). Prędkość wiatru to 8 m/s. Rowy Zachód Apator: Powietrze ma 18°C, a woda 17°C. Tu wiatr jest nieco łagodniejszy i wieje z prędkością 6 m/s.

Powietrze ma 18°C, a woda 17°C. Tu wiatr jest nieco łagodniejszy i wieje z prędkością 6 m/s. Rowy Zachód Centralne: Klasyczne warunki na tej popularnej plaży to 18°C w cieniu, 16°C w wodzie i silniejszy wiatr osiągający 8 m/s.

Klasyczne warunki na tej popularnej plaży to 18°C w cieniu, 16°C w wodzie i silniejszy wiatr osiągający 8 m/s. Rowy Zachód Domki Letniskowe: Najchłodniejsza z dzisiejszych plaż z temperaturą powietrza 17°C. Woda ma 16°C, a wiatr osiąga 8 m/s.

Najchłodniejsza z dzisiejszych plaż z temperaturą powietrza 17°C. Woda ma 16°C, a wiatr osiąga 8 m/s. Rowy Zachód Radomsko: Przyjemne 18°C w powietrzu i 16°C w wodzie. Na plażowiczów czeka jednak silny wiatr o prędkości 8 m/s.

Przyjemne 18°C w powietrzu i 16°C w wodzie. Na plażowiczów czeka jednak silny wiatr o prędkości 8 m/s. Rowy Zachód Słoneczko: Bardzo dobre warunki z temperaturą powietrza 18°C i wody 17°C. Wiatr dmie z prędkością 7 m/s.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Choć wysokie temperatury wczesnym latem sprzyjają szybkiemu rozwojowi cyjanobakterii w Bałtyku, na plażach w Rowach możemy czuć się dzisiaj w pełni bezpiecznie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie odnotowano obecności sinic, co potwierdzają najświeższe kontrole stanu wody. Sytuacji sprzyja też niedawny sztorm Bernadette, który dokładnie wymieszał morskie wody i skutecznie zapobiega powstawaniu niebezpiecznych dla zdrowia kożuchów sinicowych. Plażowicze mogą bez obaw korzystać z wody, pamiętając jednak o zachowaniu ostrożności.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Rowach zachęcają do umiarkowanej aktywności. Temperatura powietrza oscylująca wokół 17–18°C oraz temperatura wody na poziomie 16–17°C oznaczają, że nie mamy do czynienia z upalnym dniem, ale rześka aura i umiarkowany wiatr (od 6 do 8 m/s) stwarzają idealne warunki dla spacerowiczów i miłośników sportów wodnych.

Złota zasada każdego plażowicza pozostaje jednak niezmienna: zawsze przed wejściem do wody spójrz na wieżę ratowniczą i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Choć rano kąpieliska były w pełni otwarte, dynamiczne warunki na Bałtyku mogą sprawić, że sytuacja ulegnie zmianie w ciągu dnia. Słuchaj poleceń ratowników – to oni dbają o to, by Twój urlop był bezpieczny i udany!

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