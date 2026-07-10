Sinice Stegna. Czy w Stegnie można się kąpać 10.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Stegnie dziś zamknięte

Wszystkie oficjalne kąpieliska w Stegnie zostały dziś wyłączone z użytku. Mimo że woda jest biologicznie czysta, to względy bezpieczeństwa fizycznego uniemożliwiają bezpieczną rekreację. Oto szczegółowy podział kąpielisk i panujące na nich warunki:

Zamknięte z powodu silnego wiatru: Kąpielisko Stegna I – temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C , a woda ma 17°C . Prędkość wiatru dochodzi do 10 m/s . Choć ostatnia ocena z 7 lipca potwierdza, że woda jest przydatna do kąpieli, ze względu na porywy wiatru i wysokie fale wywieszona została czerwona flaga. Kąpielisko Stegna II – warunki są identyczne jak na sąsiedniej plaży. Termometry wskazują 16°C w powietrzu i 17°C w wodzie. Wiatr wiejący z prędkością 10 m/s uniemożliwia bezpieczne pływanie, co poskutkowało wywieszeniem czerwonej flagi przez ratowników.



Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dotyczące czystości biologicznej Bałtyku w tym rejonie. Na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano zakwitu sinic. Badania laboratoryjne przeprowadzone niedawno przez służby sanitarne potwierdzają, że woda pod kątem mikrobiologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdy tylko uspokoi się wiatr i opadną wysokie fale, powrót do bezpiecznych kąpieli będzie możliwy bez obaw o toksyczne glony.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem chłodniejszej aury z temperaturą powietrza 16°C i silnym wiatrem o prędkości 10 m/s. Choć po przejściu cyklonu na plażach zaczynają nieśmiało pojawiać się pierwsi turyści z parawanami, kąpiel w morzu jest obecnie śmiertelnie niebezpieczna. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody! Warunki na morzu mogą się dynamicznie zmieniać, dlatego zawsze należy bezdyskusyjnie stosować się do poleceń ratowników i nie ryzykować życia dla chwili ochłody.

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