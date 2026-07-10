Sinice Krynica Morska. Czy w Krynicy Morskiej można się kąpać 10.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej dziś zamknięte

Przejście niszczycielskiego żywiołu z prędkością wiatru przekraczającą w porywach 100 km/h spowodowało ogromne spustoszenie na plażach Mierzei Wiślanej. Skutki tego bezprecedensowego jak na lipiec sztormu są odczuwalne również dzisiaj. Chociaż wiatr osłabł już do łagodnych 4 m/s, to woda wciąż niesie ze sobą śmiertelne niebezpieczeństwo. Z tego powodu na wszystkich kąpieliskach wprowadzono całkowity zakaz kąpieli, który wynika z dwóch głównych przyczyn:

Zagrożenie prądami wstecznymi i silnym wiatrem: Czerwone flagi powiewają na kąpieliskach Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1 , Bulwar Słoneczny 2 oraz Korczaka . Ratownicy ostrzegają, że rozkołysane po sztormie morze generuje zdradliwe i niezwykle silne prądy wsteczne, które potrafią wciągnąć pod wodę nawet wytrawnych pływaków.

Czerwone flagi powiewają na kąpieliskach , oraz . Ratownicy ostrzegają, że rozkołysane po sztormie morze generuje zdradliwe i niezwykle silne prądy wsteczne, które potrafią wciągnąć pod wodę nawet wytrawnych pływaków. Zniszczenia infrastruktury po wichurze: Kąpielisko Krynica Morska - Port zostało całkowicie wyłączone z użytku. Wszystko przez to, że niszczycielskie fale i huraganowy wiatr zdemolowały tamtejszą infrastrukturę plażową. Na terenie kąpieliska wciąż trwa sprzątanie i naprawa szkód, przez co przebywanie tam stwarza realne niebezpieczeństwo.

Warto dodać, że potężny sztorm zabrał miejscami nawet do 30 metrów szerokości plaży, a na piasku wciąż zalegają powalone drzewa, połamane deski i odpady wyrzucone przez morze. Przedsiębiorcy oraz służby ratunkowe pracują bez wytchnienia, by przywrócić plażom dawny blask.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Choć plaże są obecnie zamknięte z powodów hydrologicznych oraz technicznych, pojawia się przynajmniej jedna dobra wiadomość dla wczasowiczów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne oceny przydatności wody do kąpieli wskazują, że woda jest czysta i bezpieczna pod względem biologicznym. Gdy tylko morze się uspokoi, a infrastruktura zostanie odbudowana, powrót do bezpiecznych kąpieli nie będzie blokowany przez kwestie sanitarne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki pogodowe w Krynicy Morskiej wyraźnie się ochłodziły po przejściu nawałnicy. Dzisiejsza temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, a woda w Bałtyku osiąga temperaturę 17°C. Choć wiatr o sile 4 m/s może wydawać się niegroźny, pozory mylą – stan morza wciąż uniemożliwia bezpieczne pływanie. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Należy zawsze respektować polecenia ratowników i nie ignorować ostrzeżeń o prądach wstecznych. Bezpieczeństwo własne i bliskich musi stać na pierwszym miejscu!

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