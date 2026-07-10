Sinice Chałupy. Czy w Chałupach można się kąpać 10.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chałupach dziś zamknięte

Natura po raz kolejny pokazuje swoją siłę, a bezpieczeństwo plażowiczów musi być w tym momencie absolutnym priorytetem. Choć wiatr wyraźnie osłabł, to rozkołysane morze wciąż generuje niebezpieczne prądy wsteczne, stanowiące śmiertelne zagrożenie nawet dla wytrawnych pływaków. Na jedynym monitorowanym kąpielisku w miejscowości obowiązuje dziś bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.

Oto szczegółowy raport dotyczący zamkniętego kąpieliska:

Chałupy – wejście na plażę nr 21 – kąpielisko jest ZAMKNIĘTE. Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest wysoka fala. Temperatura wody oraz powietrza wynosi obecnie skromne 16°C, co w połączeniu z wiatrem wiejącym z prędkością 4 m/s zniechęca nawet do dłuższego spacerowania brzegiem morza.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniej zmory polskiego wybrzeża. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 8 lipca 2026 roku, potwierdza, że woda pod kątem biologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badanie stanu czystości zaplanowano na 20 lipca 2026 roku, co oznacza, że gdy tylko opadną fale, będzie można bez obaw wrócić do bezpiecznej rekreacji.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Chałupach wymagają od nas cierpliwości – temperatura powietrza wynosi 16°C, wody również 16°C, a umiarkowany wiatr osiąga prędkość 4 m/s. Takie parametry sprzyjają raczej lądowym spacerom i regeneracji w nadmorskich kawiarniach niż morskiej kąpieli. Jako odpowiedzialny przewodnik przypominamy o złotej zasadzie plażowicza: czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Prądy wsteczne, które powstają przy wysokiej fali po niedawnym sztormie, są niewidoczne z brzegu, a potrafią w ułamku sekundy wciągnąć człowieka w głąb morza. Zawsze bezwzględnie słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o wspólne bezpieczeństwo.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie