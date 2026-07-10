Sinice Jastrzębia Góra. Czy w Jastrzębiej Górze można się kąpać 10.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze dziś zamknięte

Po przejściu niszczycielskiego żywiołu, który w ostatnich dniach demolował nadmorską infrastrukturę i zalewał plaże, sytuacja w strefie brzegowej nadal pozostaje groźna. Choć wiatr stracił na sile, to bezwładność mas wodnych generuje wysokie, nieregularne fale oraz wyjątkowo silne, zdradliwe prądy wsteczne. Z tego powodu ratownicy podjęli decyzję o zamknięciu wszystkich trzech strzeżonych kąpielisk w Jastrzębiej Górze. Wejście do wody w tych warunkach stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia, nawet dla doświadczonych pływaków.

Oto lista zamkniętych kąpielisk oraz szczegółowe warunki:

Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 22: Kąpielisko jest ZAMKNIĘTE . Powodem wprowadzenia zakazu jest wysoka fala . Woda w tym miejscu jest biologicznie czysta i przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 9 lipca), jednak fizyczne warunki na morzu wykluczają bezpieczną rekreację.

Kąpielisko jest . Powodem wprowadzenia zakazu jest . Woda w tym miejscu jest biologicznie czysta i przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 9 lipca), jednak fizyczne warunki na morzu wykluczają bezpieczną rekreację. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 23: Kąpielisko jest ZAMKNIĘTE . Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje z powodu wysokiej fali . Oficjalna ocena przydatności wody z 2 lipca potwierdza brak zanieczyszczeń, jednak czerwona flaga pozostaje na maszcie ze względów bezpieczeństwa.

Kąpielisko jest . Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje z powodu . Oficjalna ocena przydatności wody z 2 lipca potwierdza brak zanieczyszczeń, jednak czerwona flaga pozostaje na maszcie ze względów bezpieczeństwa. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 25: Kąpielisko jest ZAMKNIĘTE. Podobnie jak w pozostałych punktach, przyczyną blokady jest wysoka fala. Sanepid ocenił jakość wody 9 lipca jako zdatną do kąpieli, jednak potęga fal uniemożliwia otwarcie plaży.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się letnich zakwitów wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano obecności sinic. Zgodnie z najnowszymi ocenami sanitarnymi woda we wszystkich trzech strefach jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdy tylko fale opadną i ratownicy zdecydują o zdjęciu czerwonych flag, będzie można bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki pogodowe w Jastrzębiej Górze sprzyjają dziś raczej spacerom niż kąpielom słonecznym i morskim. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, a woda w Bałtyku ma 17°C. Północny wiatr wieje z prędkością 4 m/s, co potęguje odczucie chłodu. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli morze wydaje się spokojniejsze przy brzegu, pod powierzchnią mogą kryć się zdradliwe prądy wsteczne. Zawsze bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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