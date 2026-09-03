Tragedia na Zatoce Puckiej. Odnaleziono ciało drugiego zaginionego mężczyzny

W czwartek odnaleziono ciało drugiego mężczyzny poszukiwanego od wtorku.

Pierwszego z zaginionych ratownicy znaleźli żywego w środę rano. Był w kamizelce ratunkowej i trafił do szpitala.

W akcję zaangażowano m.in. statki SAR, śmigłowiec Marynarki Wojennej, Straż Graniczną, WOPR, policję, straż pożarną i wojskowego drona.

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Wypłynęli skuterem i zniknęli

Szeroko zakrojona akcja ratunkowa rozpoczęła się we wtorek wieczorem. Służby otrzymały zgłoszenie, że dwóch mężczyzn wypłynęło skuterem wodnym z Osłonina. Nie wrócili przed zapadnięciem zmroku. Ratownicy przez kolejne godziny przeszukiwali Zatokę Pucką oraz linię brzegową. W środę rano pojawił się pierwszy przełom.

Pierwszego mężczyznę odnaleziono żywego

Załoga śmigłowca Marynarki Wojennej odnalazła jednego z poszukiwanych na środku Rybiej Łachy. Mężczyzna miał na sobie kamizelkę ratunkową. Został podjęty i przetransportowany do szpitala. Wieczorem, po około 22 godzinach działań, ze względu na zachód słońca i zapadający zmrok, służby zdecydowały o wstrzymaniu aktywnych poszukiwań na akwenie. Ratownicy przez cały dzień przeszukiwali kolejne sektory Zatoki Puckiej i brzeg.

Ciało drugiego mężczyzny odnaleziono w czwartek

W czwartek po południu Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne otrzymało informację o odnalezieniu poszukiwanej osoby. Ciało znajdowało się w rejonie Rybitwiej Mielizny, między Osłoninem a Kuźnicą. Na miejsce popłynęła łódź ratownicza Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Po dotarciu do miejsca znaleziska załoga rozpoczęła współpracę z policją i prokuraturą. Dyrektor SAR Sebastian Kluska potwierdził, że odnaleziono ciało mężczyzny poszukiwanego od wtorku.

Wielka akcja na Zatoce Puckiej

W poszukiwaniach uczestniczyły liczne służby. Wykorzystano m.in. statki ratownicze „Sztorm” i „Wiatr”, śmigłowiec Marynarki Wojennej, jednostki Straży Granicznej, WOPR, policji i straży pożarnej, a także wojskowego drona. Czwartkowe odnalezienie ciała zakończyło trwającą od wtorku akcję poszukiwawczą. Okoliczności śmierci mężczyzny będą teraz wyjaśniać policja i prokuratura.