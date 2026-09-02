Dramat na Zatoce Puckiej. Odnaleziono jednego z zaginionych mężczyzn, drugi wciąż poszukiwany

Dramatyczne poszukiwania na Zatoce Puckiej. Znaleziono rozbitka

Informacja o zaginięciu dwóch mężczyzn dotarła do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego we wtorek o godz. 21.39. Poszukiwania prowadzono przez całą noc – z powietrza, na wodzie oraz wzdłuż wybrzeża. Ratownicy sprawdzali m.in. rejony Osłonina, Rzucewa, Rewy, Kuźnicy, Rybitwiej Mielizny i Jastarni.

W rozległych działaniach brały udział trzy jednostki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa – R-3, R-43 oraz R-49 – a także statki ratownicze „Sztorm” i „Wiatr”. W akcję zaangażowano również jednostki Morskiego Oddziału Straży Granicznej, policję i śmigłowiec Marynarki Wojennej.

Przełom nastąpił w środę, 2 września o godz. 6.11. Załoga śmigłowca Marynarki Wojennej dostrzegła jednego z poszukiwanych na środku Rybiej Łachy. Mężczyzna miał na sobie kamizelkę ratunkową i po odnalezieniu został przetransportowany do szpitala. Akcja jednak się nie zakończyła – ratownicy nadal przeszukują wody Zatoki Puckiej i linię brzegową w poszukiwaniu drugiego mężczyzny.

Awaria skutera na Zatoce Puckiej. Zmiana obszaru poszukiwań

Informacje uzyskane od odnalezionego mężczyzny pozwoliły służbom zmienić rejon prowadzonych poszukiwań. Jak podaje „Dziennik Bałtycki”, z jego relacji wynika, że skuter wodny uległ awarii około godz. 13. Około godz. 14–15 mężczyźni postanowili się rozdzielić. Jeden został przy dryfującym skuterze, a drugi ruszył wpław w stronę Osłonina.

O godz. 9.52 śmigłowiec Marynarki Wojennej ponownie wzbił się w powietrze i dołączył do poszukiwań. Akcja obejmuje kolejne wyznaczone sektory Zatoki Puckiej oraz linię brzegową. Na miejsce kierowane są następne jednostki nawodne, a załogi są sukcesywnie zmieniane, dzięki czemu działania mogą być prowadzone bez przerwy.

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