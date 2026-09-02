Pijany 16-latek wiózł koleżankę na hulajnodze. Zderzyli się ze skodą, finał w szpitalu

Wypadek na hulajnodze w Kościerzynie. Pijany 16-latek uderzył w auto

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 31 sierpnia, około godz. 20.50 na ul. Kartuskiej w Kościerzynie. Jak wstępnie ustalili policjanci, 16-letni mieszkaniec powiatu kościerskiego poruszał się hulajnogą elektryczną, przewożąc 16-letnią pasażerkę. Na przejściu dla pieszych nie zachował odpowiedniej ostrożności i wjechał w bok skody fabii prowadzonej przez 19-letniego mieszkańca powiatu kościerskiego.

Policjanci zbadali trzeźwość zarówno kierowcy samochodu, jak i nastolatka kierującego hulajnogą. 19-latek był trzeźwy. W przypadku 16-latka urządzenie wskazało natomiast blisko promil alkoholu w organizmie. Po zderzeniu zarówno on, jak i jego 16-letnia pasażerka zostali przewiezieni do szpitala.

- Na miejscu policjanci przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady, przesłuchali świadków oraz wykonali szkic miejsca zdarzenia. Zebrana dokumentacja zostanie przekazana do sądu rodzinnego, który zajmie się sprawą – informują funkcjonariusze.

Policja ostrzega. Przewożenie pasażerów na hulajnodze jest nielegalne

Mundurowi przypominają, że zgodnie z przepisami na hulajnodze elektrycznej może jechać tylko jedna osoba. Zabieranie ze sobą pasażera jest niedozwolone.

- Policja apeluje również o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z hulajnóg oraz o używanie kasku, który może zwiększyć bezpieczeństwo użytkownika w przypadku upadku lub zderzenia – dodają mundurowi.

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