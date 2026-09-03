Miał dwie żony. Oto co czeka go po śmierci. Ksiądz odpowiedział

"A jak miałem dwie żony, to do której pójdę?"

Internauta przedstawił księdzu swój dylemat wprost. Zastanawiał się, jak będzie wyglądało spotkanie ludzi w niebie i co w takiej sytuacji stanie się z osobą, która miała więcej niż jedną żonę.

Ale jak mamy się spotkać w niebie? A jak miałem dwie żony, to do której pójdę? - zapytał księdza na TikToku.

Ksiądz odpowiedział. Powołał się na słowa Jezusa

Duchowny zwrócił uwagę na to, co na temat życia po zmartwychwstaniu mówi Biblia. W Ewangelii pojawia się odpowiedź Jezusa na pytanie dotyczące małżeństwa i życia po śmierci. Zgodnie z jego słowami po zmartwychwstaniu ludzie nie będą się żenić ani wychodzić za mąż. Jezus porównał ich wówczas do aniołów.

A tak na serio, to proszę się tym nie martwić. Jezus powiedział, że w niebie nie będą się żenić. Lecz będą jak aniołowie - odpowiedział ksiądz na TikToku.

Ksiądz Sebastian Picur odpowiada na pytania internautów

Sebastian Picur jest jednym z duchownych aktywnych w mediach społecznościowych. W swoich materiałach porusza tematy związane z wiarą, kościołem i codziennymi problemami, z którymi zwracają się do niego użytkownicy. Niektóre pytania są bardzo poważne, inne mają charakter ciekawostkowy.

Zwolnienie ze spowiedzi. Kto może na to liczyć?

Nie każdy katolik ma obowiązek przystępowania do spowiedzi. Zgodnie z kodeksem Prawa Kanonicznego obowiązek wyznania grzechów ciężkich dotyczy wiernych, którzy osiągnęli wiek rozeznania. Oznacza to, że małe dzieci, które nie są jeszcze zdolne do świadomego rozpoznawania dobra i zła, nie są objęte tym obowiązkiem.

Podobnie może być w przypadku osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną czy zaawansowaną chorobą otępienną, jeśli ich stan uniemożliwia świadome rozpoznanie własnych czynów. Warto też zaznaczyć, że osoba, która nie popełniła grzechu ciężkiego, nie ma obowiązku corocznej spowiedzi. Więcej o tym tutaj: Te osoby są zwolnione ze spowiedzi. Prawo kanoniczne mówi jasno