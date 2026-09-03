Pociąg Intercity uderzył w ciężarówkę na przejeździe. Pasażerowie opuścili skład

Ciężarówka zablokowana na przejeździe została uderzona przez pociąg .

. W składzie znajdowało się od 250 do 300 pasażerów, kierowca samochodu ciężarowego trafił do szpitala.

Kursowanie pociągów uległo wstrzymaniu, niektóre składy jadą objazdem, a utrudnienia potrwają około trzech godzin.

Zderzenie pociągu z ciężarówką w Gdańsku

Zdarzenie miało miejsce w czwartek tuż przed godziną 14 na jednym z gdańskich przejazdów kolejowych. Z informacji przekazanych ratownikom wynika, że kierowca ciągnika siodłowego wjechał na tory w chwili opuszczania szlabanów. Pojazd utknął w pułapce, a po chwili w naczepę wjechał skład Intercity kursujący między Gdynią Główną a Zieloną Górą. Na miejsce błyskawicznie skierowano pomoc, w tym sześć jednostek straży pożarnej, by opanować sytuację.

Poszkodowany kierowca ciężarówki trafił do placówki medycznej

W momencie zderzenia w pociągu przebywało od 250 do 300 podróżnych. Jak poinformowali strażacy, wszyscy pasażerowie zdołali ewakuować się z wagonów o własnych siłach. Służby medyczne przebadały cztery osoby, w tym prowadzącego ciężarówkę, pracownika drużyny konduktorskiej oraz dwoje podróżnych. Ostatecznie hospitalizacji wymagał wyłącznie kierowca tira, a dotychczasowe doniesienia nie wskazują na poważniejsze obrażenia u innych uczestników wypadku.

Paraliż na torach po wypadku w Gdańsku

Kolizja doprowadziła do sporych komplikacji w komunikacji kolejowej. Trasa między Pruszczem Gdańskim a stacją Gdańsk Południowy została całkowicie wyłączona z użytku. Przemysław Zieliński z PKP Polskich Linii Kolejowych przekazał, że wybrane pociągi puszczono drogą okrężną przez stację Gdańsk Olszynka. Niestety, możliwości tego objazdu są ograniczone, przez co nie każdy skład może z niego skorzystać. W efekcie podróżni muszą przygotować się na zmiany w rozkładach i wydłużony czas przejazdu.

Kilkugodzinne utrudnienia dla pasażerów kolei

Według szacunków zarządcy sieci kolejowej, likwidacja szkód na przejeździe zajmie przynajmniej trzy godziny. Jest to jednak założenie orientacyjne. Ostateczny czas przywrócenia normalnego ruchu zależy od postępów w pracy służb na miejscu zdarzenia. Osoby korzystające w tym czasie z pociągów na wspomnianej trasie powinny uważnie śledzić komunikaty, ponieważ muszą liczyć się z odwołanymi lub opóźnionymi połączeniami.