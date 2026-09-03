Nie ma śladu po zaginionym na Zatoce Puckiej. Służby podjęły trudną decyzję

Akcja na Zatoce Puckiej zawieszona po niemal 22 godzinach poszukiwań zaginionego mężczyzny

Niemal 22 godziny służby szukały drugiego z mężczyzn, którzy zaginęli na Zatoce Puckiej. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poinformowała, że załogi znajdujące się jeszcze na akwenie dokończyły przeszukiwanie wyznaczonych sektorów, po czym skierowały się do swoich baz. Mimo udziału wielu służb oraz wykorzystania jednostek pływających, lotnictwa i sprzętu obserwacyjnego nie natrafiono na drugiego z zaginionych.

Działania trwały aż do wieczora. Ratownicy sprawdzali kolejne obszary, biorąc pod uwagę informacje przekazane przez odnalezionego wcześniej mężczyznę. O godz. 19:30 zdecydowano o przerwaniu aktywnych poszukiwań. Zachodzące słońce i zapadający zmrok uniemożliwiały bezpieczne kontynuowanie akcji w dotychczasowym zakresie. Łącznie od jej rozpoczęcia do wstrzymania minęło dokładnie 21 godzin i 51 minut.

Awaria skutera na Zatoce Puckiej i dramatyczna decyzja. Mężczyźni się rozdzielili

Przypomnijmy, że informacja o zaginięciu dwóch mężczyzn dotarła do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego we wtorek, 1 września, o godz. 21:39. Akcja trwała przez całą noc i była prowadzona jednocześnie na wodzie, z powietrza oraz wzdłuż brzegu. Ratownicy przeszukiwali m.in. okolice Osłonina, Rzucewa, Rewy, Kuźnicy, Rybitwiej Mielizny oraz Jastarni.

Pierwszego z poszukiwanych odnaleziono w środę, 2 września, o godz. 6:11 na Rybiej Łasze. Dostrzegła go załoga śmigłowca Marynarki Wojennej. Mężczyzna miał na sobie kamizelkę ratunkową i po podjęciu został przewieziony do szpitala. Przekazane przez niego informacje pozwoliły służbom zmienić obszar dalszych poszukiwań. Z jego relacji wynikało, że skuter wodny uległ awarii około godz. 13. Godzinę lub dwie później mężczyźni rozdzielili się – jeden został przy dryfującym skuterze, natomiast drugi zaczął płynąć w stronę Osłonina.

O godz. 9:52 śmigłowiec Marynarki Wojennej ponownie wzbił się w powietrze i włączył do akcji. Poszukiwania obejmowały wyznaczone sektory Zatoki Puckiej oraz odcinki wybrzeża, m.in. w rejonie Rewy, Rzucewa, Kuźnicy, Jastarni, Helu, Chałup, Mechelinek, Rybitwiej Łachy i Mewiej Łachy. W działania zaangażowano m.in. statki ratownicze „Sztorm” i „Wiatr”, jednostki R-3, R-43, R-49 i R-13, a także ratowników z Brzegowych Stacji Ratowniczych.

Pomimo wielogodzinnych poszukiwań i zaangażowania licznych służb drugiego mężczyzny wciąż nie odnaleziono.

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