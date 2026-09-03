Tajemnicza śmierć w Gdyni. Ciało 33-latka znaleziono w namiocie

Makabryczne odkrycie na plaży w Gdyni. Śledczy badają śmierć 33-latka
Do zdarzenia doszło w czwartek, 3 września. Jak poinformował asp. Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, zgłoszenie dotyczące zgonu 33-letniego mężczyzny wpłynęło do funkcjonariuszy o godz. 6:40. Ciało znajdowało się w namiocie ustawionym na plaży. Na miejscu rozpoczęli pracę policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki.
- Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz przeprowadzili niezbędne czynności procesowe. Ciało mężczyzny zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostaną przeprowadzone dalsze czynności w tym badania, mające pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu – mówi asp. Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.
Śledczy zabezpieczyli teren, na którym odnaleziono 33-latka, i wykonali czynności niezbędne do wyjaśnienia okoliczności jego śmierci. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.
- Wczesnym rankiem na gdyńskim wybrzeżu natrafiono na makabryczne znalezisko, co natychmiast uruchomiło policyjne procedury.
- Funkcjonariusze wydziału kryminalnego z Gdyni błyskawicznie podjęli działania po zgłoszeniu o zwłokach 33-latka w turystycznym namiocie.
- Poniżej przedstawiamy dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia.