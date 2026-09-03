Tajemnicza śmierć w Gdyni. Ciało 33-latka znaleziono w namiocie

Makabryczne odkrycie na plaży w Gdyni. Śledczy badają śmierć 33-latka

Do zdarzenia doszło w czwartek, 3 września. Jak poinformował asp. Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, zgłoszenie dotyczące zgonu 33-letniego mężczyzny wpłynęło do funkcjonariuszy o godz. 6:40. Ciało znajdowało się w namiocie ustawionym na plaży. Na miejscu rozpoczęli pracę policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki.

- Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz przeprowadzili niezbędne czynności procesowe. Ciało mężczyzny zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostaną przeprowadzone dalsze czynności w tym badania, mające pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu – mówi asp. Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Śledczy zabezpieczyli teren, na którym odnaleziono 33-latka, i wykonali czynności niezbędne do wyjaśnienia okoliczności jego śmierci. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.

Próbował driftować oplem. Popis był słaby, kara bardzo wysoka

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie

- Wczesnym rankiem na gdyńskim wybrzeżu natrafiono na makabryczne znalezisko, co natychmiast uruchomiło policyjne procedury.

- Funkcjonariusze wydziału kryminalnego z Gdyni błyskawicznie podjęli działania po zgłoszeniu o zwłokach 33-latka w turystycznym namiocie.

- Poniżej przedstawiamy dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia.