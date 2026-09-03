Tłumy w Sopocie, hotele pękały w szwach. Tak wyglądał sezon wakacyjny w nadmorskim kurorcie

Sopot oblegany przez turystów. Obłożenie w hotelach sięgało 90 proc.

Tegoroczne wakacje były w Sopocie wyjątkowo intensywne pod względem ruchu turystycznego. Nawet niesprzyjająca momentami pogoda nie wpłynęła znacząco na zainteresowanie noclegami. W czerwcu średnie obłożenie sopockich hoteli sięgnęło 85 proc., miesiąc później wynosiło już 87 proc. Najlepszy pod tym względem był sierpień, kiedy średnio zajętych było aż 90 proc. miejsc.

Duże zainteresowanie było widoczne także w najważniejszych atrakcjach Sopotu. W ciągu trzech wakacyjnych miesięcy na molo pojawiło się niemal 714 tys. osób. Z kolei koncerty odbywające się w Operze Leśnej przyciągnęły ponad 87 tys. widzów.

Milionowe wydatki turystów w Sopocie. Płacono kartami z całego świata

Tylko w czerwcu i lipcu kartami Visa w Sopocie płacili goście reprezentujący 132 kraje. W czerwcu największą wartość miały wydatki Norwegów, Niemców, Brytyjczyków, Amerykanów i Szwedów. Miesiąc później pod tym względem przodowali Norwegowie, Niemcy, Amerykanie, Szwedzi i Czesi. W ciągu dwóch miesięcy zagraniczni turyści dokonali kartami Visa transakcji o łącznej wartości przekraczającej 30 mln zł.

Jeszcze więcej pieniędzy zostawili w mieście goście z innych części Polski. W czerwcu największe wydatki odnotowano wśród mieszkańców Gdańska, Warszawy, Gdyni, Wrocławia oraz Poznania. W lipcu pierwszą piątkę tworzyli mieszkańcy Gdańska, Warszawy, Gdyni, Krakowa i Łodzi. W sumie wartość transakcji dokonanych kartami Visa przez krajowych turystów i odwiedzających przekroczyła 112 mln zł.

Tysiące interwencji policji w kurorcie. Mandaty i zatrzymane prawa jazdy

W wakacje dużo pracy mieli nie tylko hotelarze i restauratorzy, ale również… policjanci. Między 1 czerwca a 26 sierpnia funkcjonariusze podjęli 4521 interwencji niezwiązanych z ruchem drogowym oraz wylegitymowali 9078 osób. Mandatami ukarano 760 osób, kolejnych 916 pouczono, a wobec 80 skierowano do sądu wnioski o ukaranie. W sumie policjanci ujawnili 1758 wykroczeń. Do Pogotowia Socjalnego doprowadzono natomiast 35 osób.

Od początku czerwca policja wszczęła również 65 postępowań dotyczących przestępstw najbardziej uciążliwych dla mieszkańców i turystów. Zdecydowanie najczęściej dochodziło do kradzieży mienia – takich przypadków było 41. Poza tym odnotowano dziewięć uszkodzeń mienia, osiem kradzieży z włamaniem, trzy kradzieże samochodów, dwa rozboje, jedno uszkodzenie ciała oraz jedną bójkę i pobicie.

Spokojnie nie było również na sopockich drogach. W czasie wakacji policjanci drogówki ujawnili 1552 wykroczenia i wylegitymowali 4607 osób. Nałożyli 1212 mandatów, a 165 osób otrzymało pouczenia. Funkcjonariusze zatrzymali także 78 kierujących pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie. Ponadto zatrzymano 47 praw jazdy i 82 dowody rejestracyjne.

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