Nie żyje sopocka autorka powieści. Monika Koszewska miała 51 lat

Monika Koszewska czerpała inspiracje z życia w Sopocie

Sopot był ważną częścią zarówno prywatnego, zawodowego, jak i artystycznego życia pisarki. To właśnie w tym mieście mieszkała i tworzyła, czerpiąc inspiracje z nadmorskiego otoczenia oraz spotykanych tam ludzi. Trójmiejskie akcenty można było odnaleźć również w wydarzeniach związanych z jej działalnością literacką.

Dorobek Moniki Koszewskiej obejmuje 14 książek, których sprzedaż przekroczyła łącznie 40 tys. egzemplarzy. Pisanie powieści stanowiło jednak tylko część jej działalności artystycznej. Autorka zajmowała się również tworzeniem tekstów piosenek.

W centrum jej twórczości często znajdowały się problemy, których na pierwszy rzut oka nie widać w codziennym życiu zwyczajnych rodzin. Opisywała skomplikowane relacje, samotność, uzależnienia i rodzinne kryzysy. Pokazywała również, jak trudne decyzje i ich konsekwencje potrafią wpłynąć na dalsze życie bohaterów.

Autorka 14 książek nie unikała trudnych tematów w swoich powieściach

Jej debiutem literackim była powieść „Kiedyś nadejdzie ten dzień”. Później do czytelników trafiły m.in. „Na skraju przepaści”, „Zanurzone w zatraceniu”, „Naiwna”, „Niewinni nie ponoszą kary” oraz „Kara dosięgnie każdego”. W swoim dorobku miała także publikacje poświęcone prawdziwym postaciom. Napisała „Niepokorna, niezłomna Krystyna Skarbek” oraz „Andrzej Kowerski. Szpieg bez cienia”.

Poza działalnością literacką Koszewska włączała się także w akcje o charakterze charytatywnym.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie

Nowa książka Moniki Koszewskiej była tuż przed premierą

Monika Koszewska pozostawała aktywna zawodowo także w ostatnim okresie życia. Jak informuje trojmiasto.pl, na 12 września 2026 roku wyznaczono premierę jej najnowszej książki „Pokonując przepaść”. Powieść jest thrillerem psychologicznym i kontynuacją historii poruszającej problem uzależnienia. Tytuł jeszcze przed śmiercią pisarki trafił do przedsprzedaży.

Przekazując wiadomość o śmierci Moniki Koszewskiej, jej rodzina zaapelowała o uszanowanie prywatności bliskich. Na razie nie przekazano, co stanie się z przygotowaną przez autorkę publikacją. Informacje dotyczące jej dalszych losów będą zamieszczane w mediach społecznościowych pisarki.