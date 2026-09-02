Nowy trik oszustów. Wysyłają powiadomienie o danych

Oszuści wysyłają fałszywe SMS-y. Tak próbują wyłudzić dane

Wiadomość może wyglądać na oficjalny komunikat. Oszuści wykorzystują nazwę „Gov PL” i informują odbiorcę, że ważność jego danych wkrótce wygaśnie. Następnie pojawia się wezwanie do ich aktualizacji oraz link prowadzący do strony internetowej.

Problem w tym, że adres prowadzi do podrobionej witryny, która może do złudzenia przypominać stronę rządową. Celem przestępców jest skłonienie ofiary do wpisania poufnych informacji. Na fałszywej stronie oszuści mogą prosić m.in. o:

datę urodzenia,

imię i nazwisko,

adres,

numer telefonu,

dane konta bankowego,

login do bankowości internetowej,

hasło do bankowości.

Łącze z maila przeniesie Cię na podrobioną witrynę rządu. Wpisując te informacje, przekazujesz je prosto w ręce oszustów! Znając dane do Twojej bankowości, cyberzłodzieje mogą dostać się do Twoich oszczędności. W skrzynce mailowej i telefonie może pojawić się masa SPAM-u. - ostrzega Elwira Charmuszko-Rumińska, ekspertka ds. cyberbezpieczeństwa

Dostałeś takiego SMS-a? Tego nie rób

Jeżeli na telefon trafi wiadomość o wygaśnięciu danych, która zawiera link i nakłania do ich aktualizacji, nie należy w niego klikać oraz:

nie wpisywać danych na podejrzanej stronie,

zgłosić podejrzane łącze, aby mogło zostać zablokowane,

zablokować nadawcę wiadomości.

Jeśli natomiast ktoś kliknął w link i wpisał na fałszywej stronie dane dotyczące bankowości, nie powinien zwlekać z reakcją. W takiej sytuacji należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem i poinformować o całym zdarzeniu. Dodatkowo warto również zmienić dane logowania. Dobrym pomysłem będzie także zastrzeżenie kart bankowych oraz sprawdzenie listy zaufanych urządzeń powiązanych z kontem.

Autor: Cyber Rescue/ Materiały prasowe