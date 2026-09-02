Nowy trik oszustów. Wysyłają powiadomienie o danych

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Oszuści wysyłają fałszywe SMS-y. Tak próbują wyłudzić dane
Wiadomość może wyglądać na oficjalny komunikat. Oszuści wykorzystują nazwę „Gov PL” i informują odbiorcę, że ważność jego danych wkrótce wygaśnie. Następnie pojawia się wezwanie do ich aktualizacji oraz link prowadzący do strony internetowej.
Problem w tym, że adres prowadzi do podrobionej witryny, która może do złudzenia przypominać stronę rządową. Celem przestępców jest skłonienie ofiary do wpisania poufnych informacji. Na fałszywej stronie oszuści mogą prosić m.in. o:
- datę urodzenia,
- imię i nazwisko,
- adres,
- numer telefonu,
- dane konta bankowego,
- login do bankowości internetowej,
- hasło do bankowości.
Łącze z maila przeniesie Cię na podrobioną witrynę rządu. Wpisując te informacje, przekazujesz je prosto w ręce oszustów! Znając dane do Twojej bankowości, cyberzłodzieje mogą dostać się do Twoich oszczędności. W skrzynce mailowej i telefonie może pojawić się masa SPAM-u. - ostrzega Elwira Charmuszko-Rumińska, ekspertka ds. cyberbezpieczeństwa
Dostałeś takiego SMS-a? Tego nie rób
Jeżeli na telefon trafi wiadomość o wygaśnięciu danych, która zawiera link i nakłania do ich aktualizacji, nie należy w niego klikać oraz:
- nie wpisywać danych na podejrzanej stronie,
- zgłosić podejrzane łącze, aby mogło zostać zablokowane,
- zablokować nadawcę wiadomości.
Jeśli natomiast ktoś kliknął w link i wpisał na fałszywej stronie dane dotyczące bankowości, nie powinien zwlekać z reakcją. W takiej sytuacji należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem i poinformować o całym zdarzeniu. Dodatkowo warto również zmienić dane logowania. Dobrym pomysłem będzie także zastrzeżenie kart bankowych oraz sprawdzenie listy zaufanych urządzeń powiązanych z kontem.