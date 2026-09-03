Zaskakujący koniec "dożynkowej nocy". Pijany 18-latek oferował policjantom łapówkę

Dewastacja dożynkowych ozdób w Starej Kiszewie. 18-latek zatrzymany po próbie przekupstwa

Do zdarzenia doszło w nocy z 31 sierpnia na 1 września. Około godz. 1:15 funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Liniewie patrolowali Starą Kiszewę, gdy zauważyli grupę młodych osób, które miały niszczyć ozdoby dożynkowe. Policjanci przystąpili do interwencji, podczas której zatrzymali 18-latka. Badanie alkomatem wykazało u niego blisko 2 promile alkoholu.

- Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, w trakcie zatrzymania 18-latek miał próbować wręczyć policjantom 1000 zł w zamian za odstąpienie od wykonywania czynności służbowych. Mężczyzna został zatrzymany. Następnie prokurator z Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie zastosował wobec niego dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe – informują policjanci z Kościerzyny.

Pijany nastolatek może trafić za kratki na 8 lat. Trwa ustalanie roli reszty wandali

Za przekazanie lub obietnicę przekazania korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną można trafić do więzienia na okres od 6 miesięcy do 8 lat.

Funkcjonariusze ustalili także tożsamość pozostałych osób biorących udział w zdarzeniu. Postępowanie jest kontynuowane, a policjanci wyjaśniają, jaką rolę każda z tych osób odegrała w niszczeniu ozdób dożynkowych.