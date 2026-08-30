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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają
Po ostatnich dniach niespokojnego morza, kiedy to silne prądy wsteczne i wysokie fale ograniczały możliwość bezpiecznego pływania, nadszedł upragniony spokój. Dziś warunki na plażach we Władysławowie i sąsiednim Chłapowie są idealne zarówno dla amatorów pływania, jak i osób szukających relaksu na piasku. Wszystkie monitorowane kąpieliska są otwarte i w pełni bezpieczne dla wczasowiczów.
Oto szczegółowe zestawienie warunków panujących na poszczególnych plażach:
- Władysławowo, wejście nr 10: woda o temperaturze 17°C, powietrze 20°C, wiatr 1 m/s. Kąpielisko jest otwarte, a woda przydatna do kąpieli.
- Władysławowo, wejście nr 3 (odcinek Półwysep Helski): woda o temperaturze 18°C (najwyższa odnotowana temperatura!), powietrze 20°C, wiatr 1 m/s. Kąpielisko jest otwarte i gotowe na przyjęcie plażowiczów.
- Władysławowo, wejście nr 4: woda o temperaturze 17°C, powietrze 20°C, wiatr 1 m/s. Brak czerwonej flagi – kąpielisko pozostaje otwarte.
- Władysławowo, wejście nr 6: woda o temperaturze 17°C, powietrze 20°C, wiatr 1 m/s. Warunki do kąpieli są znakomite, a plaża jest otwarta.
- Władysławowo, wejście nr 9: woda o temperaturze 17°C, powietrze 20°C, wiatr 1 m/s. Kąpielisko jest otwarte, a jakość wody nie budzi żadnych zastrzeżeń.
- Chłapowo, wejście nr 12: woda o temperaturze 17°C, powietrze 20°C, wiatr 1 m/s. Kąpielisko jest otwarte dla wszystkich chętnych.
- Chłapowo, wejście nr 14: woda o temperaturze 17°C, powietrze 19°C, wiatr 1 m/s. Plaża jest otwarta, zapewniając bezpieczne warunki do morskich kąpieli.
Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację
To świetne wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w trakcie lata potrafią nagle pokrzyżować urlopowe plany. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz Chłapowie nie odnotowano obecności sinic, a woda we wszystkich tych miejscach jest czysta i w pełni zdatna do kąpieli. Aktualne analizy sanepidu oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że cały tutejszy odcinek wybrzeża jest całkowicie wolny od niebezpiecznych bakterii.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Ostatni weekend sierpnia żegna wczasowiczów stabilną i przyjemną aurą. Temperatura powietrza oscyluje w granicach 19–20°C, z kolei woda w Bałtyku ma orzeźwiające 17–18°C. Prawie bezwietrzna pogoda (wiatr o sile zaledwie 1 m/s) sprawia, że morze jest spokojne, co stwarza świetne warunki do wypoczynku. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zawsze przed wejściem do wody należy upewnić się, czy na stanowisku ratowniczym nie powiewa czerwona flaga, oraz bezwzględnie stosować się do wszelkich zaleceń i komunikatów służb ratunkowych.