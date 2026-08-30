Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Po ostatnich dniach niespokojnego morza, kiedy to silne prądy wsteczne i wysokie fale ograniczały możliwość bezpiecznego pływania, nadszedł upragniony spokój. Dziś warunki na plażach we Władysławowie i sąsiednim Chłapowie są idealne zarówno dla amatorów pływania, jak i osób szukających relaksu na piasku. Wszystkie monitorowane kąpieliska są otwarte i w pełni bezpieczne dla wczasowiczów.

Oto szczegółowe zestawienie warunków panujących na poszczególnych plażach:

Władysławowo, wejście nr 10 : woda o temperaturze 17°C , powietrze 20°C , wiatr 1 m/s . Kąpielisko jest otwarte , a woda przydatna do kąpieli.

: woda o temperaturze , powietrze , wiatr . Kąpielisko jest , a woda przydatna do kąpieli. Władysławowo, wejście nr 3 (odcinek Półwysep Helski) : woda o temperaturze 18°C (najwyższa odnotowana temperatura!), powietrze 20°C , wiatr 1 m/s . Kąpielisko jest otwarte i gotowe na przyjęcie plażowiczów.

: woda o temperaturze (najwyższa odnotowana temperatura!), powietrze , wiatr . Kąpielisko jest i gotowe na przyjęcie plażowiczów. Władysławowo, wejście nr 4 : woda o temperaturze 17°C , powietrze 20°C , wiatr 1 m/s . Brak czerwonej flagi – kąpielisko pozostaje otwarte .

: woda o temperaturze , powietrze , wiatr . Brak czerwonej flagi – kąpielisko pozostaje . Władysławowo, wejście nr 6 : woda o temperaturze 17°C , powietrze 20°C , wiatr 1 m/s . Warunki do kąpieli są znakomite, a plaża jest otwarta .

: woda o temperaturze , powietrze , wiatr . Warunki do kąpieli są znakomite, a plaża jest . Władysławowo, wejście nr 9 : woda o temperaturze 17°C , powietrze 20°C , wiatr 1 m/s . Kąpielisko jest otwarte , a jakość wody nie budzi żadnych zastrzeżeń.

: woda o temperaturze , powietrze , wiatr . Kąpielisko jest , a jakość wody nie budzi żadnych zastrzeżeń. Chłapowo, wejście nr 12 : woda o temperaturze 17°C , powietrze 20°C , wiatr 1 m/s . Kąpielisko jest otwarte dla wszystkich chętnych.

: woda o temperaturze , powietrze , wiatr . Kąpielisko jest dla wszystkich chętnych. Chłapowo, wejście nr 14: woda o temperaturze 17°C, powietrze 19°C, wiatr 1 m/s. Plaża jest otwarta, zapewniając bezpieczne warunki do morskich kąpieli.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

To świetne wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w trakcie lata potrafią nagle pokrzyżować urlopowe plany. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz Chłapowie nie odnotowano obecności sinic, a woda we wszystkich tych miejscach jest czysta i w pełni zdatna do kąpieli. Aktualne analizy sanepidu oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że cały tutejszy odcinek wybrzeża jest całkowicie wolny od niebezpiecznych bakterii.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Ostatni weekend sierpnia żegna wczasowiczów stabilną i przyjemną aurą. Temperatura powietrza oscyluje w granicach 19–20°C, z kolei woda w Bałtyku ma orzeźwiające 17–18°C. Prawie bezwietrzna pogoda (wiatr o sile zaledwie 1 m/s) sprawia, że morze jest spokojne, co stwarza świetne warunki do wypoczynku. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zawsze przed wejściem do wody należy upewnić się, czy na stanowisku ratowniczym nie powiewa czerwona flaga, oraz bezwzględnie stosować się do wszelkich zaleceń i komunikatów służb ratunkowych.

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