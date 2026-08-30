Sinice Władysławowo. Czy we Władysławowie można się kąpać 30.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-30 10:37

Po okresie silniejszych podmuchów wiatru i wysokich fal, które w ostatnich dniach zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag, sytuacja nad Bałtykiem wreszcie się ustabilizowała. 30 sierpnia na wszystkich plażach w rejonie Władysławowa panują znakomite warunki do wypoczynku, a wiatr niemal całkowicie ucichł. Warto zapoznać się z aktualnym raportem z nadmorskich kąpielisk przed wyruszeniem na plażę.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na pustej plaży we Władysławowie. O warunkach przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Władysławowo. Czy we Władysławowie można się kąpać 30.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Po ostatnich dniach niespokojnego morza, kiedy to silne prądy wsteczne i wysokie fale ograniczały możliwość bezpiecznego pływania, nadszedł upragniony spokój. Dziś warunki na plażach we Władysławowie i sąsiednim Chłapowie są idealne zarówno dla amatorów pływania, jak i osób szukających relaksu na piasku. Wszystkie monitorowane kąpieliska są otwarte i w pełni bezpieczne dla wczasowiczów.

Oto szczegółowe zestawienie warunków panujących na poszczególnych plażach:

  • Władysławowo, wejście nr 10: woda o temperaturze 17°C, powietrze 20°C, wiatr 1 m/s. Kąpielisko jest otwarte, a woda przydatna do kąpieli.
  • Władysławowo, wejście nr 3 (odcinek Półwysep Helski): woda o temperaturze 18°C (najwyższa odnotowana temperatura!), powietrze 20°C, wiatr 1 m/s. Kąpielisko jest otwarte i gotowe na przyjęcie plażowiczów.
  • Władysławowo, wejście nr 4: woda o temperaturze 17°C, powietrze 20°C, wiatr 1 m/s. Brak czerwonej flagi – kąpielisko pozostaje otwarte.
  • Władysławowo, wejście nr 6: woda o temperaturze 17°C, powietrze 20°C, wiatr 1 m/s. Warunki do kąpieli są znakomite, a plaża jest otwarta.
  • Władysławowo, wejście nr 9: woda o temperaturze 17°C, powietrze 20°C, wiatr 1 m/s. Kąpielisko jest otwarte, a jakość wody nie budzi żadnych zastrzeżeń.
  • Chłapowo, wejście nr 12: woda o temperaturze 17°C, powietrze 20°C, wiatr 1 m/s. Kąpielisko jest otwarte dla wszystkich chętnych.
  • Chłapowo, wejście nr 14: woda o temperaturze 17°C, powietrze 19°C, wiatr 1 m/s. Plaża jest otwarta, zapewniając bezpieczne warunki do morskich kąpieli.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

To świetne wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w trakcie lata potrafią nagle pokrzyżować urlopowe plany. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz Chłapowie nie odnotowano obecności sinic, a woda we wszystkich tych miejscach jest czysta i w pełni zdatna do kąpieli. Aktualne analizy sanepidu oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że cały tutejszy odcinek wybrzeża jest całkowicie wolny od niebezpiecznych bakterii.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Ostatni weekend sierpnia żegna wczasowiczów stabilną i przyjemną aurą. Temperatura powietrza oscyluje w granicach 19–20°C, z kolei woda w Bałtyku ma orzeźwiające 17–18°C. Prawie bezwietrzna pogoda (wiatr o sile zaledwie 1 m/s) sprawia, że morze jest spokojne, co stwarza świetne warunki do wypoczynku. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zawsze przed wejściem do wody należy upewnić się, czy na stanowisku ratowniczym nie powiewa czerwona flaga, oraz bezwzględnie stosować się do wszelkich zaleceń i komunikatów służb ratunkowych.

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