Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Ostatnia niedziela tegorocznych wakacji na plaży w Stegnie zapowiada się bardzo przyjemnie, choć aura ma już typowo schyłkowy charakter. Po burzowym froncie i alertach IMGW przed silnym wiatrem z ubiegłych dni , sytuacja nad Zatoką Gdańską uległa znacznej poprawie. Wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s nie generuje już wysokich, niebezpiecznych fal, co pozwala na bezpieczne kąpiele. Choć woda i powietrze mają tę samą temperaturę – 18°C – chętnych do pożegnania lata w morskim stylu z pewnością nie zabraknie.

Warto docenić obecność czujnych służb ratunkowych, które dbają o bezpieczeństwo turystów do ostatniego dnia sezonu. Jak pokazały dramatyczne wydarzenia z minionego czwartku, 27 sierpnia, profesjonalizm ratowników ratuje ludzkie życie – to właśnie na tutejszej plaży ratownik Mikołaj błyskawicznie pomógł dziewczynce, która zadławiła się słodyczami . Dziś na obu monitorowanych odcinkach plaży wypoczywający mogą czuć się w pełni bezpiecznie.

Oto szczegółowe warunki na kąpieliskach w Stegnie na dzień 30 sierpnia 2026 roku:

Kąpielisko Stegna I: otwarte, woda przydatna do kąpieli (ostatnia ocena stanu wody z 19 sierpnia), temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s, brak czerwonej flagi.

otwarte, woda przydatna do kąpieli (ostatnia ocena stanu wody z 19 sierpnia), temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s, brak czerwonej flagi. Kąpielisko Stegna II: otwarte, woda przydatna do kąpieli (ostatnia ocena stanu wody z 19 sierpnia), temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s, brak czerwonej flagi.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia zakwitów. Na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano obecności sinic. Zarówno oficjalne badania laboratoryjne próbek wody przeprowadzone przez sanepid , jak i codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda w tym rejonie jest czysta i w pełni zdatna do kąpieli. W przeciwieństwie do ubiegłego roku, kiedy w sierpniu sinice kilkukrotnie wymuszały zamykanie plaż na Mierzei Wiślanej , końcówka tegorocznego sezonu pod tym względem jest wyjątkowo łaskawa dla wczasowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, niedzielne warunki w Stegnie sprzyjają spacerom i umiarkowanym kąpielom dla bardziej zahartowanych – zarówno woda, jak i powietrze osiągnęły równe 18°C, a delikatny wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Pamiętajmy jednak, że bezpieczna zabawa nad wodą zależy przede wszystkim od odpowiedzialności kąpiących się. Złotą zasadą każdego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie oznaczeń flagowych na stanowiskach ratowniczych oraz stosowanie się do poleceń ratowników wodnych, których czujność – jak pokazały ostatnie dni – jest nieoceniona. Zawsze należy upewnić się, jaka flaga powiewa na maszcie przed wejściem do morza.

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