Duży pożar w Gdyni. Ogień pojawił się hurtowni zabawek, jest apel strażaków

Pożar hurtowni zabawek na ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni

Dramatyczne sceny rozegrały się w nocy z soboty na niedzielę w Gdyni, tuż przed godziną 2:00. To właśnie wtedy służby ratunkowe dostały zgłoszenie o pożarze, który wybuchł w magazynie z zabawkami. Z informacji podanych przez portal Pomorskie998 wynika, że sytuacja od samego początku wyglądała bardzo groźnie.

- Około 1:40 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze hurtowni z zabawkami w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia potwierdzono pożar hali o wymiarach 100x50 wypełnioną zabawkami. Zadysponowano łącznie 27 zastępów straży pożarnej. Trwają działania gaśnicze.

- taki komunikat przekazał serwis Pomorskie998.

- Na obecną chwilę z pożarem walczy 53 strażaków. Są to siły i środki nie tylko z Gdyni, ale też z okolicznych powiatów. Jesteśmy wspierani też przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

- relacjonował w TVN24 st. kpt. Paweł Przybyłowicz, rzecznik gdyńskiej straży pożarnej.

Strażacy po przybyciu na miejsce potwierdzili, że płomienie trawią zarówno magazyny, jak i pomieszczenia biurowe hurtowni.

Szybka reakcja służb ratunkowych pozwoliła na zahamowanie rozprzestrzeniania się ognia. Ratownikom zależało przede wszystkim na ochronie pobliskiego kompleksu leśnego oraz innych sąsiadujących z halą zakładów pracy.

Chociaż sytuacja pożarowa została opanowana, zagrożeniem dla gdynian stał się teraz dym.

- Zalecamy zamknięcie okien i nieporuszanie się tutaj na spacerach w okolicy. Jeżeli będą problemy z atmosferą, zagrożenie dla ludzi, wystosujemy odpowiedni komunikat.

- podkreślił Przybyłowicz, cytowany przez stację TVN24.

OSP Witomino radzi mieszkańcom Gdyni zamknąć okna

Zapach spalenizny rozniósł się po wielu rejonach Gdyni, w tym po Witominie. W reakcji na te doniesienia Ochotnicza Straż Pożarna w Witominie opublikowała specjalne zalecenia dla mieszkańców tej części miasta.

- Jeżeli zastanawiacie się więc, skąd nad ranem na Witominie pojawił się intensywny zapach spalenizny – może mieć on związek z pożarem na Dąbrowie. Od kilku godzin otrzymujemy pytania od mieszkańców Witomina dotyczące intensywnego zapachu spalenizny wyczuwalnego w naszej dzielnicy. W nocy doszło do dużego pożaru na terenie gdyńskiej Dąbrowy. Dym z pożaru może być obecnie wyczuwalny również w innych częściach Gdyni, w tym na Witominie. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy: zamknąć okna i drzwi, ograniczyć wietrzenie mieszkań, nie przebywać bez potrzeby na zewnątrz w miejscach, gdzie wyraźnie czuć dym, w miarę możliwości wyłączyć wentylację pobierającą powietrze z zewnątrz. Na miejscu trwają działania służb. Na ten moment czekamy na oficjalne informacje dotyczące dokładnego miejsca, skali zdarzenia oraz rodzaju materiałów objętych pożarem. Będziemy aktualizować informacje, gdy pojawią się potwierdzone komunikaty

- napisali strażacy z OSP Witomino na swoich profilach w mediach społecznościowych.